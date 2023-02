Isabel Macedo: su vínculo con Juan Manuel Urtubey y las personas que quisiera volver a ver

La actriz argentina, Isabel Macedo, recordó sus comienzos como actriz, habló de su relación con el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y también sobre su faceta como madre.

Este es un resumen de la entrevista de Posdata, el ciclo de entrevistas conducido por Óscar González Oro para El Observador .

Decime tu mayor defecto y tu mayor virtud

Mi mayor defecto creo que es que me enojo muy rápido. Total. Me enojo rapidísimo. La virtud, no sé. Supongo que soy una buena mina. Buena persona. Pienso que sí, que soy buena.

Y sos fiel a tus ideas

Si, absolutamente. yo muero por la gente con la que estoy, o sea, nadie podría tocar nunca ningún amigo mío ni a mi marido ni a mis hijos. Muero por eso, como que soy una defensora férrea de mi familia.

Hay un cuento de Borges maravilloso, que dice que un hombre soñaba todas las noches a su hijo. Hoy soñaba las manitos, después soñaba los ojos, después soñaba la boca, el físico, su personalidad, ¿soñaste a Isabel?

No de esa manera, pero sí me soñé y me imaginé mucho con un bebé en brazos y como respirándola.



El día que te lo dan, te dicen “es mujer”, está sanita, está perfecta, bañadita. ¿Qué te pasó?

No la dejé ni que le bañaran así que me la dieron así como se metió, fue uno de los momentos más impresionantes de mi vida.

¿Que te trajo Isabelita?

Me descubrí a mí desde otro lugar. Me descubrí a mí queriendo que ella sea quien es y no tratando de imponerle que sea de ninguna manera que a mí me resulte conveniente, la vi a ella cuando nació como un papel en blanco, como una oportunidad súper linda. De ver quién era y cuál era la historia que íbamos a escribir pero sobre todo de escucharla. El desafío más grande para mí es escucharla y defenderla queriéndola como es. Yo soy como va a ser súper cariñosa. Soy cariñosa y necesito el contacto físico y ella es más seria, como que no se ríe de todo, tiene que tener una distancia, entonces yo tengo que aprender sobre eso también y acompañarla de ese lugar y no hacerla que venga corriendo, así que vamos ahí aprendiendo tranquilas. Si Dios quiere vamos a tener mucho tiempo para estar juntas. ella me va descubriendo a mí y yo la voy descubriendo a ella.

¿Sabe quién sos?

Para ella soy su mamá que es lo más importante del mundo. Pero la otra vez estábamos con Juan Manuel en la calle y ella me dice “¿Por qué la gente se saca fotos con ustedes?”. Pero fue la primera vez en cuatro años que lo preguntó. Como que se ve que recién ahora se da cuenta y yo como que…. Pensá que ella nació y para ella es mucho más normal verlo a Juan Manuel dando una entrevista en todos las noticieros del pais, le parece mucho más normal verlo a él en la tele que a mí. Así que ahora cuando vuelva a trabajar, veremos

cuál es su reacción.

Tengo hijas de amigos míos o nietas, que le hablas de ser mamá y te dicen “no”. Ojalá escucharon con el amor que vos hablas de Belita que te emociona aún hoy. ¿Por qué no quieren ser mamás?, ¿Qué les pasa?

No tengo ni idea. Pienso que debe ser un deseo muy personal, que lo tenés o no. Pienso que es algo muy personal y que es súper respetable, no te puedo decir algo que no sé de verdad, me siento en un lugar que no te podría contestar sobre eso porque no sé qué pueden llegar a sentir. Me parece respetable que alguien decida cómo quiere vivir su vida. Yo hubiera hecho todo lo posible. Pienso que sí o sí quería recontra enamorada, sí o sí quería tener la familia, pero es un deseo muy personal.

Yo, que te llevo muchos años, yo pienso en la muerte, en el final pero no lo pienso morbosamente ni para masoquearme. Nacimos para morir. Es así de simple Pero a veces te agarra la inquietud de saber qué más hay ¿Estará papá esperandome?Sí para mi re. ¿Para vos, no? ¿Cómo es?

Hay días que si y hay días que no.

Yo pienso que sí. Yo pienso que voy a estar bárbaro.

Haceme una lista de cinco personas a las que quisieras volver a ver.

Bueno a, mi papá obviamente. Y supongo que me gustaría conocer a mis abuelos, no conocí a ninguno de los 4 creo que me encantaría, me gustaría ver a Licha, a la mamá de Juan Manuel que fue alguien súper importante para mí y la quiero mucho. Y me gustaría alzar a los bebés que no tuve.

A los bebes que no tuve. Fuerte

Sí, digo como si puedo estar ahí en otro plano, sería como “que bueno conocerte”.