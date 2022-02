Ishi: una suma de momentos únicos

El miércoles es un día que me da alegría, y por eso lo elegí hace tiempo para enviarte este Pícnic! que, siempre intento, siga el espíritu de miércoles (¡en el buen sentido!) que yo concibo, ese día en el que ya te acostumbraste a la semana laboral y hasta la disfrutás y empezás a soñar con tu día libre. “Esto que estamos viviendo ahora mismo no se repetirá jamás”, escuché esta semana en una entrevista al escritor Francesc Miralles, que te recomiendo ver con calma porque sus palabras se pueden saborear incluso si todo lo que dice ya lo hemos escuchado. Es una obviedad decir que lo que pasa ahora no pasará de nuevo. ¿Lo es o lo olvidamos demasiado a menudo?



Miralles es autor de varios libros, entre ellos Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. En él se cuentan las bases de esta filosofía que, muy simplificada, sostiene que cada persona tiene un motivo para existir, que no siempre está claro y que a veces se va descubriendo a medida que transitamos la vida. Hace unos años el escritor viajó a la isla japonesa de Okinawa, en busca de la sabiduría del que se considera es el pueblo con más personas longevas del mundo. De esta investigación surgieron muchos datos interesantes que pueden hacer a nuestras vidas más largas, pero sobre todo más completas.



Pero hoy me quiero centrar en un aspecto particular del Ikigai, que va en ese sentido de “una vez, una oportunidad”. El Ichigo-Ichie es eso y esta frase parece que la usó por primera vez hace cuatro siglos un maestro de la ceremonia del té. Si nunca estuviste en una, te cuento que es una experiencia única de paz, amabilidad, equilibrio, una especie de meditación en movimiento donde lo único que importa es el té que te están preparando y el momento en que lo disfrutarás.



“El sentido de esta frase es: esto que estamos viviendo ahora mismo no se repetirá nunca más. Es darnos cuenta del carácter único de cada momento y que, por lo tanto, merece la pena que celebremos juntos este momento”, explica Mirailles. El maestro del té creó un manual de procedimientos entre los que se establece que a los invitados hay que tratarlos como si no los volvieras a ver nunca más en tu vida, y el recuerdo que se llevaran de vos fuera de esos minutos mágicos preparando la infusión.



¿Qué pasaría si aplicáramos el Ichigo-Ichie en los momentos que pensamos que tenemos de a montones? ¿Tenemos muchos momentos con nuestros hijos/padres/amigos/parejas? Tal vez. Tal vez no. Es cierto que ya habrá otra oportunidad, pero no será esta ni así, ni en este momento. “El Ichigo-Ichie es una invitación a disfrutar de esta persona o estas personas que nos acompañan, y de este día como lo que es, algo único”, concluye Mirailles.