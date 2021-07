Iván Posada: "La interpelación del Frente Amplio es absolutamente irrelevante"

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que el Estado uruguayo “ha sido un Estado presente durante la pandemia” aunque “la frazada siempre es corta”, y señaló que la próxima interpelación del Frente Amplio a los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y de Salud, Daniel Salinas, por las medidas tomadas por la pandemia “es absolutamente irrelevante” porque la estrategia del gobierno es la adecuada.

“El contexto internacional y regional sigue siendo de una marcada incertidumbre como consecuencia de la pandemia. Pero aún en ese escenario hemos confirmado algunas certezas, y la primera y más importante es que la vacunación masiva de la población es la única estrategia disponible para hacer frente a la pandemia”, dijo Posada a El Observador.

“El momento en que comenzó la vacunación coincidió con esta intensa y trágica ola creciente en que tuvimos record de contagios, y consecuentemente fallecimientos y personas en el CTI. Sin embargo, a medida que avanzamos en la vacunación, felizmente la tendencia se revirtió y al día de hoy estamos en niveles de contagios que se corresponden con principios del mes de marzo, cuando los contagios comenzaron una escalada.

Si seguimos con los datos del día de ayer, 13.657 casos activos no se registraban desde el 21 de marzo, 226 personas en CTI es equivalente al registro del 24 de marzo y los 23 fallecidos de ayer equivale al número de personas que fallecieron el 30 de marzo. Pero claro, la tragedia es que hasta ayer 5.642 uruguayos y uruguayas fallecieron como causa de esta enfermedad y detrás están dramas familiares de quienes lamentan y lloran la muerte de sus seres queridos”, señaló el parlamentario.

Dijo, no obstante, que el mundo “está pendiente del impacto de la variante Delta del virus y eso vuelve a agravar el marco de incertidumbre, cuando justamente nuestro país está confirmando los resultados exitosos del excelente ritmo de vacunación”. “Hay que convencer a todos de que sin vacunación no se puede volver a la vida que conocimos antes de que comenzara la pandemia, y aún así, hay restricciones en las relaciones interhumanas que seguramente seguirán presentes un largo tiempo más, agregó.

Precisó que es un dato de la realidad que las secuelas sociales y económicas siguen presentes. “El mundo está en medio de una crisis cuyo origen está en la crisis sanitaria originada por la pandemia. Los datos nos revelan que más de cien mil uruguayos resintieron sus ingresos y cayeron por debajo de la línea de pobreza, se destruyeron miles de puestos de trabajo como consecuencia de la pronunciada caída de la actividad económica. Hubo áreas de actividad cuyos ingresos fueron nulos o casi nulos desde el 13 de marzo del año pasado".

"Por suerte, algunas de esas actividades que fueron duramente restringidas comienzan a permitirse con aforos reducidos en este mes de julio. Todo esto es fácil decirlo pero para la gente que debió enfrentar esta realidad viven su día a día con desesperación, sin verle perspectiva a su futuro, y eso genera un gran desaliento”, sostuvo el parlamentario del Partido Independiente.

“El Estado uruguayo ha sido un Estado presente pero la frazada siempre es corta, y es absolutamente entendible que cada persona, cada familia, cada empresa, ponga de manifiesto su realidad personal y reclame una mayor presencia del Estado. Pero los datos son elocuentes, en el año 2020 el gasto del Fondo Covid- 19 fue de 727 millones de dólares, 1.4% del PIB, y las estimaciones de gasto para el presente año son de 980 millones de dólares, 1.7% del PIB. Seguramente se va a decir que es insuficiente, pero lo cierto es que el Estado ha estado presente”, agregó.

Sobre la interpelación del Frente Amplio a ministros del gobierno sostuvo que en la sesión “pasará poca cosa”. “A esta altura la interpelación es absolutamente irrelevante. No genera ninguna expectativa y va aquedar claro que la estrategia del gobierno fue la adecuada a las circunstancias. El FA promovió en el Senado la creación de una Comisión de Seguimiento de la Pandemia que se votó por unanimidad. Se actuó con la más amplia voluntad de convocatoria. Creo que no falto nadie que tuviera que ver con el tema que no concurriera en la modalidad que fuera a la Comisión. Se reclamó diálogo. El Presidente Lacalle Pou los recibió y obviamente puso de manifiesto la estrategia del gobierno. Una semana después estaban planteando la interpelación", sostuvo Posada.