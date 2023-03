Jaime Clara: el día que entró a la radio con ocho años y por qué no hace editoriales

El periodista y conductor del noticiero Telenoche, Jaime Clara, fue el entrevistado más reciente del ciclo Posdata, que conduce Oscar González Oro para El Observador. En la charla, el comunicador habló sobre la primera vez que entró a una radio cuando era un niño, y sobre las razones por las que no hace editoriales en sus programas.

"Hoy uno siente que los colegas no hacen ese periodismo más equilibrado, más ecuánime, entonces mi estilo es tratar de ser ecuánime y no opinar, porque además en el fondo siento que mi opinión en sí misma no vale tanto como para incidir en el televidente o en el oyente, prefiero darle en forma totalmente ecuánime, distante de la opinión personal, elementos para que saque sus conclusiones o se entere de algo", dijo Clara durante la conversación.

