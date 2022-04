Jamal Khashoggi: Turquía cierra el caso del asesinato del periodista disidente y lo deja en manos de Arabia Saudita

Un tribunal turco declaró que el caso será entregado a Arabia Saudita, que se negó a extraditar a los sospechosos de matar y encubrir el cadáver del periodista saudita de The Washington Post.

Khashoggi fue asesinado en el interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul en 2018. Su muerte a manos de agentes sauditas desató indignación mundial.

La prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, dijo que seguirá luchando por que se haga justicia.

El fallo de este jueves se produce después de que el ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, accediera a la solicitud de un fiscal de detener el juicio con el argumento de que se vio obstaculizado por la ausencia de los 26 ciudadanos acusados.

El fiscal dijo que las autoridades sauditas prometieron evaluar las acusaciones.

Sin embargo, esta medida ha sido criticada por activistas de derechos humanos, que aseguran que hay un encubrimiento para no procesar a los acusados.

La delegada de Amnistía Internacional en Turquía, Milena Buyum, la definió como"una decisión espantosa y claramente política".

Back inside the court. Agreed to transfer the case to the Saudi authorities - in one sentence, just like that. Didn’t even bother to state the lawyers’ requests are rejected. Appalling and clearly political decision. #justiceforJamal

En las puertas del tribunal, Cengiz, la prometida de Khashoggi, dijo a los periodistas que apelará la decisión, según informó la agencia de noticias AFP.

"Mi lucha por la justicia para Jamal no ha terminado. Los tribunales han decidido que pueden ignorar la verdad sobre su caso, pero no me detendré y no me quedaré callada al respecto. Todos sabemos quién es culpable del asesinato de Jamal y ahora es más importante que nunca que yo siga adelante", expresó la mujer en Twitter.

"My fight for justice for Jamal is not over. The courts might have decided that they can ignore the truth about his case, but I will not stop and I will not be quiet about it. We all know who is guilty of Jamal's murder and it is now more important than ever that I keep going.” pic.twitter.com/x98ZImDRzf