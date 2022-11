Jason David Frank, actor del Power Ranger Verde, falleció a sus 49 años

Jason David Frank, el actor que interpretó a Tommy Oliver en la franquicia de los Power Rangers, falleció este domingo a sus 49 años de edad. "Me entristece mucho la noticia del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Era un artista marcial, más conocido por interpretar a Tommy en los Power Rangers", lamentó su representante, Brian Butler-Au, en una publicación de Instagram en la que llamó a "atender" a quienes se sepa "puedan estar deprimidos", dejando entrever el motivo de la muerte, pese a que no se haya confirmado oficialmente.

Su entrenador Mike Bronzouilis contó que David Frank lo había contactado pocas horas antes de que hallaran su cuerpo, y que no llegó a tiempo para contestar. “Descansa en paz, mi hermano. Aún estoy en shock. Me siento terriblemente. Me llamó, me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos”, escribió en redes sociales.

El actor saltó a la fama en la serie original de los “Mighty Morphin Power Rangers”, que se remonta al lanzamiento de la serie infantil en 1993. Debido a la popularidad de ese personaje, se acabó transformando en el protagonista de la serie en sus siguientes temporadas, antes de alejarse de la serie en 1997. También tuvo apariciones especiales secuelas de los Power Rangers emitidas en 2002, 2004, 2014 y 2018.

Jason David Frank había nacido en Covina, California, el 4 de septiembre de 1973. Por fuera del cine, había tenido una carrera en artes marciales, desempeñándose en disciplinas como karate, judo, taekwondo y jiu-jitsu.