Javier Oliván, la nueva mano derecha de Zuckerberg, que ayudó a que el español sea la segunda lengua de Facebook

Facebook asume nuevos liderazgos. La renuncia de Sheryl Sandberg como directora de operaciones de Meta marcó el fin de la relación Mark Zuckerberg como principal asesora del CEO de la plataforma más exitosa de internet de los últimos 20 años.

Quien asume en su lugar es Javier Oliván, un español que estudió Ingeniería Automática y Electrónica Industrial en la Universidad de Navarra y se graduó "con un expediente académico brillante", informó el diario La Vanguardia.

El hijo de un empresario y una maestra, fue becado para hacer un máster en la Universidad de Stanford donde conoció a un tal Zuckerberg.

El español conoció el proyecto de Facebook y le dijo: "Habría que internacionalizar la plataforma, traducirla a todos los idiomas". Zuckerberg lo invitó a sumarse a su emprendimiento y, desde hace 14 años, el ingeniero pasó por varios puestos. En el que más estuvo fue el de vicepresidente de Internalización y Crecimiento.

Oliván trabajó en Siemens (en Múnich, Alemania) y en la empresa japonesa NTT Data.

"Javi", como lo llama Zuckerberg, Oliván tiene un perfil "bajo", cuenta El País de Madrid. Dice este diario que el español fue la segunda lengua de Facebook después del inglés gracias a él.

En 2018, en una entrevista con el medio madrileño, contó que fue el primer extranjero de la compañía y que hace casi 20 años "el sentido común" decía que lo "normal" era traducir a francés, italiano, alemán o chino lo que ayudaría a cubrir casi el 80% de la población en internet.

"Javi" tuvo injerencia en que "like" fuera "me gusta" y no "mola". Y fue muy debatido en el interior de la plataforma. "Nos preguntábamos muchas veces cómo decir cosas que no tienen traducción directa", agregó.