Jorge Da Silveira atendió a la mutualista en medio de una entrevista al aire

Este jueves, los oyentes del programa radial A fondo de 1010 AM, se encontraron con un episodio curioso: en medio de una entrevista que su conductor, el periodista deportivo Jorge "Toto" Da Silveira, le hacía al exarquero de Peñarol Sebastián Sosa, sonó un teléfono. El llamado era para Da Silveira y quien lo hacía era la mutualista del periodista. Pero en lugar de ignorarla, decidió atenderla al aire.

"¿Se cortó?", preguntó Sosa después de un momento de silencio. De fondo se escuchó un murmullo y luego la aclaración de Da Silveira, que sin dejar de hablar por teléfono, le explicó la situación a su entrevistado.

Al Toto ya no le importa nada JAJAJAJA atendió una llamada al aire en plena nota con Seba Sosa xq lo estaban llamando de su mutualista x unos análisis 🤣... pic.twitter.com/NPKiYRDNCo — No soy Naná (@NoSoyNanaOk) June 4, 2020

"No no, un segundito porque justamente me están llamando de los servicios médicos por unos análisis que me tengo que hacer el día de mañana, Sebita. (De nuevo a la mutualista) Disculpemé, justo estoy en un programa de radio, pero con mucho gusto espero los análisis mañana, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias", contestó al aire Da Silveira.

Cuando cortó, volvió a explicarse con el futbolista: "Ayer fui al médico Seba y me mandó una cantidad de exámenes y justo ahora me estaban llamando. Y bueno, acá yo estoy en cuarentena desde el 13 de marzo", le dijo. Y la charla siguió por otros carriles.