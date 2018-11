Jorge Volpi, ganador del premio Alfaguara: “La tortura es una práctica habitual en México”

Para el mexicano Jorge Volpi el fin nunca justifica los medios y por eso le dedicó un libro entero al caso Cassez-Vallarta, que en 2005 mantuvo a la opinión pública mexicana en vilo cuando se descubrió que el supuesto arresto de un grupo de secuestradores y la liberación posterior de los rehenes, había sido en realidad un montaje televisivo armado por la policía con ayuda de los medios. El caso se volvió internacional cuando el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, movió las fichas diplomáticas para liberar a su compatriota implicada en el caso, Florence Cassez. A lo largo de casi 500 páginas Volpi, de 50 años, reconstruye y pone al descubierto una trama de corrupción que llevó a varios inocentes a prisión y dejó libres a los responsables de la maniobra. Hombre de pocas palabras, dice que sueña con que México mejore para no tener que volver a escribir libros como Una novela criminal.

¿Por qué eligió este caso para su última novela?

Creo que es un caso que tiene todos los elementos que pueden ser atractivos para un lector. Pero también para mí, porque me permitió contar una historia mexicana, cosa que hace tiempo yo quería hacer. Es una historia de amor, es una historia policíaca, también política, hay una conspiración y una denuncia contra el sistema de justicia de mi país. Creo que esta novela me permitió observar a México desde su peor lado.

Hoy se habla mucho de las fake news. En ese sentido, la historia del engaño televisivo a escala nacional en México, del montaje falso, sería paradigmático…

Sí, exacto. Es un caso paradigmático que sucedió hace 13 años, cuando todavía no existía el término fake news. Pero más de dos horas y media de trasmisión falsa en televisión abierta, con un falso arresto y una falsa liberación de rehenes transmitido como si fuera en vivo, encuadra claramente dentro de las fake news. Fue terrible descubrir que los medios de comunicación y la policía, en quienes confiaba la gente, podían engañarnos de una manera tan exacerbada, realizar un montaje de tal magnitud, que además termino provocando un incidente internacional con Francia.

¿La receta sería dudar de todo?

Yo creo que tanto los ciudadanos como los periodistas tienen el deber de dudar. Y los periodistas, más que nadie, deben dudar siempre si los hechos que relatan son ciertos o no. La literatura también, aunque no sea esa su función natural. En mi caso, esta es mi primera novela de no ficción, y tuve que chequear cada dato a lo largo de todo el libro para ser veraz.

El libro es en el fondo una gran denuncia sobre la corrupción del sistema de justicia mexicano. ¿Hoy se está igual que en aquel entonces?

Sí, está muy mal, todo sigue igual. Mientras yo escribía este libro pasó el caso Ayotzinapa, con sus 43 jóvenes desaparecidos. Y ahora sabemos que ese caso se investigó igual de mal que el de Florance Cassez, con torturas, con manipulación de pruebas y de testigos, sembrando pruebas, etcétera. El nuestro es un sistema de justicia mal diseñado, mal implementado, donde la corrupción abarca todos los niveles y donde la tortura es una práctica habitual.

Si bien en todos lados se cuecen habas, América Latina es históricamente puntera en los rankings de violencia social y de estado. ¿Por qué pasa esto?

Creo que es algo que viene de la época colonial y de las guerras de independencia, a lo que luego se sumó la incapacidad de casi todos nuestros países para crear estados de derecho sólidos. Siempre estuvo la tentación de legislarlo todo y de hacer leyes muy bonitas pero nunca aplicarlas, lo que derivó en una falta de seguridad jurídica para las personas. Es un fenómeno que se manifiesta en casi toda América Latina. Creo que Uruguay es una de las pocas excepciones, el resto de países tiene sistemas judiciales muy endebles. Y no se puede ser un ciudadano de primera si no se tiene seguridad jurídica.

¿El secuestro de personas y posterior pedido de rescate sigue siendo hoy una práctica criminal habitual en México?

Hoy hay menos que en otros momentos. Ahora no es nuestro principal problema de seguridad, como sí lo son los homicidios y las desapariciones vinculadas a la guerra contra el narcotráfico. El saldo de esa guerra contra el narco es de 220 mil muertos en 12 años.

¿Cómo es escribir no ficción? ¿Qué retos implica apegarse a la realidad?

Es un trabajo completamente distinto a escribir ficción. Siempre pongo el ejemplo del inicio de mi novela, donde yo quería contar el secuestro de Valeria y quería contar ese día y como iba vestida. En cualquier otra novela yo hubiera dicho, pues iba vestida de azul o de verde, pero aquí tuve que entrar a la página oficial de la escuela a la que iba para ver cómo era el uniforme que ella usaba. Por eso es un proceso distinto de escritura, todo tiene que estar basado en una fuente.

¿Hoy en México se tortura?

Sí, es una práctica de la policía que sigue siendo habitual. En el caso Ayotzinapa que antes citaba, la ONU acaba de hacer la denuncia pública de que decenas de acusados por el caso han sido torturados. En México hay organismos de derechos humanos y muchas ONG que lo denuncian a diario. Pero se sigue torturando.

¿Ve una luz al final del túnel? ¿Es posible para México salir de ese espiral de violencia y corrupción que no parece tener fin?

Posible sí es, porque otros países lo han logrado. Pienso en la España franquista, Chile o Uruguay mismo, países que tenían sistemas de justicia que no funcionaban en dictadura, y que luego pudieron ir creando, con la recuperación democrática, sistemas infinitamente más eficientes que el de México. Así que posible es.