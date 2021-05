Juan Darthés habló luego de dos años sobre su caso: "no hice nada de lo que me acusan"

El actor argentino Juan Darthés reapareció públicamente luego de más de dos años, con una entrevista televisiva en Brasil, el país en el que está radicado junto a su familia, luego de que la actriz Thelma Fardín lo denunciara por violación en 2018. En esa conversación, aseguró que es inocente y dijo "no hice nada de lo que me acusan".

Darthés habló con el programa Domingo Espectacular, del canal Record, y respondió una sola pregunta. "Desde el comienzo estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida", dijo el actor, en referencia al país en el que Fardín dijo que se cometió el delito, durante una gira teatral con una producción derivada de la serie juvenil Patito Feo, en la que ambos actuaban.

"Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca", continuó Darthés, que había hablado públicamente por última vez en diciembre de 2018 con el conductor argentino Mauro Viale, poco antes de viajar hacia Brasil, su país natal.

En abril, la justicia brasileña comenzó un proceso de acusación formal contra el actor por esa situación de abuso, y se instauró una investigación de oficio por "violación agravada" que fue considerada como "inédita" por los abogados de Fardín, y que puede ser castigada con hasta 12 años de cárcel.

"Cuando Thelma tomó la decisión de presentar la denuncia ante el Ministerio Público de Nicaragua, la justicia de ese país solicitó la colaboración del Ministerio Público de Argentina, que colaboró para reunir las pruebas que la justicia nicaragüense consideró suficientes para formalizar la acusación contra Juan Darthés. Un juez de ese país las analizó y decidió hacer lugar al proceso penal pidiendo la captura internacional del acusado para que comparezca", explicó Martín Arias, uno de los abogados de la actriz, citado por el diario argentino Clarín.

El letrado explicó que hay actualmente una alerta roja de Interpol vigente para la captura de Darthés, y que si bien se sabe que el actor está en San Pablo, se está trabajando en su proceso de extradición entre los países involucrados.