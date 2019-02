Juan Darthés pasa por una crisis depresiva en Brasil

El actor Juan Darthés -que se encuentra viviendo en Brasil luego de la denuncia por parte de la actriz Thelma Fardín- está deprimido y recibiendo medicación psiquiátrica para frenar una serie de ataques de pánico. Así lo informó su abogado, Fernando Burlando, al canal Trece de Argentina.

"Juan no lo entiende, no lo comprende, no lo digiere. Porque esto va más allá de la culpabilidad, es parte del proceso penal", dijo este viernes Burlando durante un programa de televisión. "Darthés hoy está con una crisis depresiva. Tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado", agregó.

Esta mañana, Fardín publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que explicita que desde Nicaragua aún no hay avances en la causa judicial y que la investigación aún no llegó a una etapa procesal por lo que aún no se puede pedir prisión preventiva.

Darthés se trasladó a Brasil antes de fin de año con su familia. El periodista Ángel de Brito mostró el 2 de enero en su programa, Los Ángeles de la Mañana la primera foto del protagonista de Dulce Amor. La imagen lo muestra junto a sus hijos y esposa desayunando en un hotel. En su momento, la actriz Dolores Fonzi, perteneciente al Colectivo de Actrices Argentinas, tuiteó al respecto diciendo que si se queda en San Pablo "será muy difícil su extradición y la investigación” que tiene en su contra.

Burlando dijo que su cliente no está en condiciones médicas de tomar un avión para regresar a Argentina.

En diciembre Fardin denunció públicamente –con todo el colectivo de Actrices Argentinas apoyándola– que Darthés la violó en una gira de la ficción infantil Patito Feo, cuando ella tenía 16 años. A los pocos días, el actor habló del tema con el periodista Mauro Viale, para el canal argentino A24. Fue la única entrevista que dio hasta el momento. Darthés declaró lo siguiente: “Fue ella la que se me insinuó”.