Juan José Márquez: quién es el tío del líder opositor venezolano al que detuvieron en el aeropuerto de Caracas

Getty Images Su tío es una persona muy querida para Guaidó, aseguran en su entorno.

Juan Guaidó logró finalmente abrirse paso hasta el automóvil que lo sacó del aeropuerto de Caracas, donde el martes aterrizó de regreso de su gira internacional, en medio de los insultos, empujones y objetos que le lanzaban los simpatizantes de Nicolás Maduro.

Pero uno de sus acompañantes más queridos no lo logró.

El rastro de Juan José Márquez, tío del líder opositor, se perdió en la terminal internacional del aeropuerto internacional Simón Bolívar el pasado martes.

La oficina de Guaidó denunció rápidamente lo ocurrido como una "desaparición" e hizo responsable al gobierno de Maduro de cualquier daño que pudiera sufrir.

Fabiana Rosales, esposa del dirigente opositor, exigió su liberación.

https://twitter.com/fabiirosales/status/1227602388003033094?s=21

El miércoles, Diosdado Cabello, uno de los más destacados dirigentes chavistas, anunció en su programa televisivo semanal que Márquez había sido detenido por intentar introducir sustancias explosivas en Venezuela.

"Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancias químicas de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4", dijo Cabello.

Según Cabello, el tío de Guaidó habría logrado subir el explosivo al avión de la compañía TAP que los trajo a él y a su sobrino desde Lisboa pese a los rigurosos controles de seguridad que se aplican en los aeropuertos europeos.

Getty Images Guaidó fue insultado y agredido por simpatizantes de Maduro a su llegada a Caracas.

Guaidó, a quien Estados Unidos y la mayoría de países europeos y latinoamericanos reconocen como presidente interino de Venezuela, calificó de "secuestro" lo ocurrido con su tío.

Quién es Juan José Márquez

De 54 años y padre de cinco hijos, Juan José Márquez es el hermano menor de la madre de Guaidó.

Piloto de aviación, vive en Caracas y está casado con Romina Botaro, quien lo definió en una rueda de prensa este jueves como "un hombre intachable", totalmente ajeno a la política.

BBC Su familia asegura que Márquez no tiene ninguna actividad política.

Conocido por sus familiares como "Cheché", Juan José fue "la figura paterna de Guaidó después de la separación de sus padres", según le dijo a BBC Mundo Ángel Briceño, amigo del líder opositor desde los tiempos en los que ambos eran activistas universitarios y a cuya boda "Cheché" asistió como padrino.

"En la vida de Juan, su tío ha sido su mentor y su guía, quien lo ha impulsado a realizar sus sueños y objetivos", afirmó.

Briceñó recuerda que en las reuniones familiares, Márquez era "el alma de la fiesta" y que jugó un papel clave en los momentos más difíciles para la familia del presidente de la Asamblea Nacional.

"El momento más crítico para ellos fue la Tragedia de Vargas y ahí 'Cheché' fue el tío protector, el apoyo económico y espiritual".

Gaby Oráa (Prensa Juan Guaidó) Romina Botero, esposa del detenido, dijo que aún no ha podido verlo.

Dónde está y de qué se le acusa

El abogado de Márquez, Joel García, defensor habitual de los opositores detenidos o encarcelados en Venezuela, comunicó que se le acusa de un delito de tráfico ilícito de armas y explosivos.

Cabello dijo que a Márquez se le habían intervenido además unas tarjetas de memoria con información sobre "unas operaciones que iban a hacer contra Venezuela".

García denunció que todo es "un vil montaje".

Getty Images El abogado Joel García afirma que la detención del tío de Guaidó es un "vil montaje".

El círculo de Guaidó insiste en que Márquez no tiene actividad política alguna. Su esposa aseguró que acompañó a su sobrino en parte de su gira internacional solo para asegurarse de que estaba bien. Dijo no saber cuándo se había incorporado su esposo a la gira.

Cabello también acusó a Márquez de entrar al país con "chaleco antibala" prohibido. Su abogado confirmó que Márquez había viajado desde Boston a Lisboa y, de allí a Caracas, con un chaleco protector, pero solo para defenderse de las agresiones de los chavistas que los esperaban concentrados en el aeropuerto.

Su esposa declaró que Márquez permanece recluido en dependencias de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Boleíta, en el este de Caracas.

"Me confirmaron que está allí, aunque no me dejaron verlo. Me dijeron que debo esperar 30 días", afirmó.

La DGCIM es un polémico cuerpo militar señalado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como responsable de violaciones y abusos en Venezuela.

El pasado junio, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo murió mientras se hallaba bajo custodia. Sus familiares acusaron a agentes de la DGCIM de haberlo torturado hasta la muerte.

En octubre de 2018, el concejal opositor Fernando Albán murió tras caer por la ventana del edificio de los servicios de seguridad en el que se hallaba detenido. El fiscal general aseguró a las pocas horas que se había tratado de un "suicidio".

Antecedentes como este llenan de inquietud a los allegados del detenido. Su esposa dijo a los periodistas: "Necesito verlo, necesito saber que está bien".

Para el gobierno de Nicolás Maduro, Guaidó es un "terrorista" al servicio de Estados Unidos, acusaciones que se acrecentaron tras el 30 de abril, cuando el líder opositor apareció de madrugada junto a una base militar en Caracas y anunció "el fin de la usurpación" de Maduro, dando inicio a una jornada de violencia entre simpatizantes de la oposición y las fuerzas de seguridad.

Getty Images Diosdado Cabello dijo que Márquez había sido detenido por tenencia de explosivos.

En su programa, Cabello declaró: "¿Qué hacemos? ¿Es el tío de 'Juanito Alimaña'(así suele referirse a Guaidó) y hay que soltarlo? No, no. Una y mil veces no, y de aquí para adelante no".

Qué puede pasarle

Pese a que ha violado por dos veces la prohibición judicial de salida del país que se le impuso en enero, Guaidó continúa sin ser detenido, lo que muchos atribuyen al temor de la dirigencia chavista a la posible reacción de Estados Unidos.

"Al no poder atacar directamente a Juan, van contra su familia, su círculo más cercano", asegura Briceño.

El abogado García no tiene dudas de que "el gobierno busca presionar a Juan Guaidó".

Cabello, que no tiene cargo policial ni judicial alguno, aseguró que "habrá una investigación".

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, dijo que las acusaciones de que Márquez pudo embarcar explosivos en un avión de TAP "no tienen sentido" y aseguró que la crisis en Venezuela "no se resuelve con intimidaciones ni detenciones arbitrarias".

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=U72BRgPU7_g&t=38s

https://www.youtube.com/watch?v=tiaxz0q_LpA

https://www.youtube.com/watch?v=sQxT-oKkuko&t=20s