Juan Paullier y su renuncia a canal 12: "Sentí que no era valorado"

Días atrás el conductor de Calidad de Vida, Juan Carlos Paullier, se desvinculó de canal 12. Según aseguró el miércoles en el programa de canal 4, Algo contigo, no se estaba sintiendo valorado en el canal y consideró que debía irse.

Este viernes TV Show publicó una entrevista con Paullier en la que ahondó en los detalles de su salida. "Se debe a un desgaste de la relación, tiene que ver con un cercenamiento de mi tiempo de aparición en pantalla. Salía de lunes a viernes a las nueve de la mañana y hace pocos meses me comunicaron que no iba a salir los viernes, que mi semana se acortaba al jueves", dijo. Señaló que cuando consultó sobre las razones del acortamiento de su participación no le dieron explicaciones.

"Eso me generó mucha molestia, y después en el marco del espacio que tenía en Desayunos informales, fui notando también una disminución del tiempo", agregó el conductor, y consideró complicado "exponer temas importantes en siete minutos". "En una palabra, sentí que no era valorado en ciertas esferas del canal", aseguró.

Paullier dijo en la entrevista que es dueño del nombre Calidad de vida, que fue registrado 25 años atrás y que el espacio seguirá adelante en algún otro medio.

"Rispideces"

El conductor señaló también, ante la consulta de posibles rispideces entre la producción y su esposa, Lola Peverelli, que a algunas notas realizadas fura del canal lo acompañó porque es médica y le interesaba ir como espectadora. "Y desde la producción me dijeron que ella no fuera a las entrevistas. Eso motivó rispideces", dijo.

Agregó que unas fotos que publicó de sus vacaciones junto a su esposa no cayeron bien a una de las productoras. "Me mandó una serie de WhatsApp inaceptables. También cayó mal mi presencia hace algunas semanas en Canal 4 donde estuve acompañado de mi esposa, y me lo hicieron saber", dijo, por lo que consideró que no debía permanecer "en ese ambiente".

Peverelli había señalado en Algo Contigo que el casamiento de la pareja ya había incidido en la situación de Paullier en el canal, así como la visita a canal 4.