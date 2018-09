Juan Ramón: un mes sin ganar, 5 derrotas seguidas y riesgo de descenso

Hace 18 años Juan Ramón Carrasco era noticia en el mundo. JR se da un lujo destinado a unos pocos privilegiados: dirigir y jugar. La aventura comenzó en Rocha, allá por el lejano año 2000.

Por ser un hecho que salió de los cánones normales, la situación generó todo tipo de comentarios. Cuando el equipo no ganaba era porque no se podía cumplir las dos funciones. Otros le cuestionaban que no se sacaba.

Pero JR, fiel a su estilo, rompió con todos los prejuicios y terminó el año.

La temporada de 2001 fue un martirio. Juan Ramón solo pudo conducir al equipo en un torneo. La aventura terminó con la finalización del Clasificatorio.

El equipo pasó más de dos meses sin ganar un partido y luego de siete derrotas consecutivas, el triunfo se dio en la última fecha ante Peñarol por 3 a 2.

El amor con Fénix

Un año después JR inició un romance con Fénix. Aquel equipo donde los hinchas gritaban en la cancha “el Fénix no baja”, pasaron a disfrutar de un fútbol sin igual.

Carrasco generó una idolatría especial en Capurro y llevó al club a clasificar por primera vez en su historia a la Copa Libertadores.

Luego de dos años sin tener actividad, JR decidió que era tiempo de volver. Lo hizo a su primer amor: Capurro. La gente se ilusionó con su vuelta.

De las peores campañas

Pero la vuelta de Juan Ramón a Capurro no está resultando del todo buena y ya se elevan voces de tribuna mostrando su malestar.

Carrasco volvió al club un 17 de mayo de 2018. Debutó dos días después en un partido que dirigieron sus colaboradores y Fénix perdió 0-1 en su visita a Racing.

Pasaron cuatro partidos sin poder ganar hasta que el 6 de junio rompió la galleta venciendo 1-0 a Wanderers. Ocurrió por la última fecha del torneo Intermedio.

El Clausura comenzó con una derrota ante Rampla en el Olímpico por 1 a 0. Pero en la segunda fecha el equipo sorprendió goleando a Cerro en el Tróccoli 5 a 0.

5 derrotas consecutivas

Lo que pocos imaginaron fue que, aquella goleada de Fénix ante Cerro, fue el inicio de una bajada inexplicable. El elenco albivioleta lleva cinco derrotas consecutivas.

Los números alarman. Fénix está en zona de descenso. El equipo no gana desde el 28 de julio. Y Juan Ramón Carrasco está a dos derrotas de su peor campaña como entrenador cuando, en el año 2001, perdió siete partidos consecutivos al mando de Rocha.

Campaña 2018 de JR en Fénix

19 mayo 2018 Fecha 3 Intermedio Racing 1 – Fénix 0

26 mayo 2018 Fecha 4 Intermedio Fénix 2 – Danubio 2

31 mayo 2018 Fecha 5 Intermedio Liverpool 3 – Fénix 1

3 junio 2018 Fecha 6 Intermedio Fénix 1 – Cerro 1

6 junio 2018 Fecha 7 Intermedio Wanderers 0 – Fénix 1

22 julio 2018 Fecha 1 Clausua Rampla 1 – Fénix 0

28 julio 2018 Fecha 2 Clausura Cerro 0 – Fénix 5

5 agosto 2018 Fecha 3 Clausura Fénix 0 – Nacional 3

12 agosto 2018 Fecha 4 Clausura Progreso 1 – Fénix 0

19 agosto 2018 Fecha 5 Clausura Fénix 1 – Defensor 2

25 agosto 2018 Fecha 6 Clausura Racing 2 – Fénix 1

2 setiembre 2018 Fecha 7 Clausura Fénix 1 – River 2

Peor racha en Rocha

Clasificatorio 2001

Wanderers 1-5

Tacuarembó 1-2

Paysandú 0-0

Defensor 2-5

Racing 0-2

Rentistas 1-3

Nacional 0-3

Dep. Maldonado 1-2

Fénix 1-4

Danubio 1-3