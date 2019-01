Juez uruguayo de la CIDH sobre Venezuela: "Hay que buscar la paz más allá de quién reconoce a quién"

Luego de haber sido presidente y ministro de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, de la que se tuvo que jubilar en mayo de 2017 por cumplir 70 años de edad, Ricardo Pérez Manrique asumió este lunes como uno de los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su carrera como juez uruguayo, Pérez Manrique miraba “con la ñata contra el vidrio” a la corte que le toca integrar desde esta semana y durante seis años, por su encanto por el derecho vinculado a los derechos humanos.

El magistrado fue propuesto para integrar ese cargo por el gobierno uruguayo y obtuvo 16 de 22 votos necesarios de países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) para poder tener su oficina en San José de Costa de Rica. “Cuando era juez en Uruguay, me inspiraba en las cosas que hacía la Corte Interamericana y soñaba con integrarla”, dijo a El Observador

Mientras este lunes, Pérez Manrique hacía realidad su sueño profesional y la Corte Interamericana daba comienzo a un nuevo año, Venezuela seguía ardiendo por su crisis política y humanitaria. Por ese motivo, el presidente de la Corte, Eduardo Ferrer, dedicó parte de su discurso durante la apertura del año, a condenar la situación venezolana.

Al organismo le queda poco por hacer con Venezuela ya que el país decidió retirarse de sus filas en 2013, luego de que condenara la situación política venezolana. En ese sentido, Pérez Manrique afirmó que seguirán poniéndole el ojo a causas de ese país anteriores a abril de 2013 porque están habilitarlos a hacerlo.

El magistrado afirmó que ve con “preocupación” la situación de Venezuela y afirmó que se deben “buscar salidas de paz más a allá de qué país reconoce a quién o no”. “En toda solución no pacífica los que sufren son el pueblo que está desarmado y no tiene posibilidad de sustraerse a estos conflictos que no son creados por el propio pueblo”, afirmó.

En mayo de 2018, la Corte Interamericana condenó a Venezuela por violar derechos políticos y de expresión de tres funcionarias públicas que fueron echadas de sus puestos en 2003 luego de haber apoyado un referéndum revocatorio del por entonces presidente Hugo Chávez. El tribunal entendió en ese caso que el Estado venezolano es responsable "por la desviación de poder y discriminación política que significó la terminación arbitraria".



Casos como esos seguirán siendo analizados, siempre y cuando hayan sucedido antes de abril de 2013. De hecho, este martes Pérez Manrique se estrenó con una causa a raíz de una denuncia de un periodista venezolano por injurias. “La corte va a seguir interviniendo más allá de la actitud que pueda tomar Venezuela”, afirmó el juez uruguayo.