El gesto de Sanguinetti a Bordaberry: "Ojalá retornara" al Partido Colorado

El senador y expresidente Julio María Sanguinetti la salida de Ernesto Talvi de la actividad política fue "un sacudón" y "sopresiva porque no estaba en el horizonte". "Es una decisión muy personal que hay que respetar y respetamos como tal y eso simplemente nos obliga a un esfuerzo mayor a todos", dijo el secretario general del Partido Colorado (PC) a El País.

Para Sanguinetti es muy temprano para proyectar al PC hacia 2024 porque en cinco años "va a pasar de todo", aunque planteó su deseo de que el exsenador Pedro Bordaberry retorne.

"¿Sería bueno que Bordaberry viniera? (...) Todos vamos a decir que obviamente que sí porque ha sido un espectacular parlamentario del mayor nivel y ojalá retornara", dijo Sanguinetti aunque aclaró que su comentario no es un "guiño" hacia el excandidato a la Presidencia por el partido.

Bordaberry anunció en abril de 2017 que sería senador hasta 2020 y que luego se retiraría de la política. Sin embargo, en julio de 2019 el exlíder de Vamos Uruguay puso en duda su propia decisión cuando se vio tentado de sacar una lista al Senado.

Bordaberry consultó a Talvi y Sanguinetti sobre esa idea, pero ninguno de los dos respaldó su intención. El expresidente justificó los motivos en una carta que publicó en Twitter: "Hace un año se discutía la existencia del Partido Colorado por ausencia de liderazgo. Vino luego un proceso de resurgimiento, en que trabajamos con ahínco. Acaba de hacer una gran elección interna, de la que han emanado las fórmulas presidenciales y las candidaturas parlamentarias. No es hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones del dr. Bordaberry, a quien respetamos y apreciamos desde siempre y en todo momento, aún con acuerdos y desacuerdos. Hoy, el partido vive un clima de fraterna competencia y crecimiento. Como hemos dicho reiteradamente, se trata de sumar y no fragmentar".

A Bordaberry esas declaraciones de Sanguinetti le "dolieron mucho". "Me cortó el brazo. Que ponga que estas son aspiraciones mías, eso no se hace. Ese comunicado es muy triste, además viniendo de él, porque sabe una cantidad de cosas que yo sé: sabe que no es así y cuál es su motivación. Me dolió mucho lo que hizo Sanguinetti, acusarme de fragmentar y de ponerme una cantidad de intenciones. No lo esperaba de él", expresó en el programa Desayunos Informales, de Teledoce.

Un año después de aquel cruce, Sanguinetti dijo que esas declaraciones "respondieron a una coyuntura muy específica" y que la relación entre los dos es "la mejor".