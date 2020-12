Justicia definió que la Fiscalía deberá acusar antes de fin de año a Mutio

El Tribunal de Apelaciones de 3º Turno rechazó la prórroga solicitada por la fiscal Mónica Ferrero para presentar la acusación contra Martín Mutio, el único imputado en la investigación tras la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en un contenedor uruguayo en junio de 2019.

Según informaron a El Observador fuentes judiciales, el plazo vencía este 30 de diciembre, pero Ferrero pretendía extender la indagatoria un año más –tal como está previsto en el nuevo Código del Proceso Penal–, ya que espera por exhortos internacionales, en especial uno librado a Bélgica, país en donde fue pesado el contenedor confiscado. El pedido de la fiscal ya había recibido meses atrás la negativa de la jueza de la causa, Beatriz Larrieu, y ahora el tema queda zanjado con este fallo de segunda instancia.

La defensa de Mutio, a cargo de los penalistas Florencio Macedo y Martín Fernández, consideraron el fallo del tribunal como "un revés" para el Ministerio Público, señalaron allegados a los abogados.

La valoración de los penalistas tiene lugar luego de que el mismo tribunal emitiera una sentencia desfavorable a los intereses del indagado. El Observador informó este martes que, por dos votos contra uno, los ministros confirmaron el rechazo al recurso de nulidad presentado contra este proceso penal.

Larrieu había rechazado en junio de este año el recurso de los abogados de Mutio, que entendían que Ferrero había omitido informar que la Policía Judicial Aduanera de Alemania notificó en un primer momento que el peso del cargamento de droga confiscado en Hamburgo debía sumarse al peso total del contenedor registrado en Montevideo; y que de ese hecho podía inferirse que la droga se habría cargado en un puerto distinto al de Montevideo.

Tanto la jueza como los ministros Pedro Salazar y José María Gómez –el tercero, Julio Olivera, no estuvo de acuerdo y votó en contra– definieron que no haber puesto en conocimiento a la defensa de esa situación no fue relevante en la determinación de la culpabilidad de Mutio, y que tampoco fue utilizada como insumo para fundamentar la investigación penal, consumada el 30 de agosto de 2019.