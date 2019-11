Justicia Infinita y el nuevo noticiero de El Espectador se emitirán por Urbana

Son momentos de pases en las radios. Nuevos programas, periodistas que se mudan de emisoras y cierta incertidumbre sobre cómo quedarán las distintas programaciones cuando cierre el año. En medio de este período de cambios, el nuevo informativo matinal de El Espectador, que comenzará en febrero de 2020 y será conducido por Raúl Ponce de León y Juanchi Hounie se retransmitirá por FM a través de Urbana (92.5). Esa misma emisora será el nuevo hogar de Justicia Infinita, que anunció su partida de Océano este mes, luego de 17 años en la 93.9.

Según confirmó Ponce de León a El Observador, el flamante programa que conducirá a partir de febrero se retransmitirá por Urbana. Se emitirá de 7 a 9 de la mañana, contendrá entrevistas, y tendrá un perfil más "periodístico que informativo", según dijo el periodista esta semana, al anunciar su desembarco en el proyecto, procedente de Sarandí.

Por otra parte, según supo El Observador en base a distintas fuentes consultadas, Justicia Infinita se emitirá en Urbana a partir de los primeros meses de 2020. Los rumores de ese pase y circulaban desde que se oficializó la salida del programa de la grilla de Océano.

Somos @JusticiaRadio y estamos trabajando para usted 😎 pic.twitter.com/27zDVUePLj — gonzalo cammarota (@Elcammarota) November 11, 2019

El programa liderado por Gonzalo Cammarota y que mantiene en su equipo a María Noel Marrone, Ignacio Alcuri y Gonzalo Pollo, entre otros, aún no oficializó su llegada a su nueva casa, pero a través de publicaciones en las redes sociales dio pistas que indican un vínculo - tanto del programa como de Urbana FM - con el grupo Magnolio, que nuclea a las emisoras Del Sol, El Espectador y Latina, aunque no se conocen los detalles del formato que vincula a esas emisoras con la 92.5. El Observador intentó consultar, sin éxito, a los responsables del grupo Magnolio .

Por un lado, el equipo de Justicia Infinita se mostró almorzando en el restaurante Misión, ubicado en el edificio de Magnolio, mientras que algunos intercambios tuiteros entre Salvador Banchero (exconductor de Justicia Infinita y actual conductor de Otro Elefante, que se emite por El Espectador) y el personaje humorístico Julio César Migues, interpretado por Cammarota, dieron a entender que se producirá una colaboración entre ambos.

Primero y principal: no me diga Conte.

Segundo: Ud se dice “periodista” y aún no lo sabe? Qué poquito...

Tercero: No es “popotamo”, es Elefante y es Otro. ¿Quiere venir el viernes a @OtroElefante810 y lo atiendo? https://t.co/9fZkVfgOWG — Salvador Banchero (@SalvaBanchero) November 12, 2019

Cammarota ya había adelantado a El Observador el regreso de su dupla con Banchero, aunque aclaró que no volvería a Justicia Infinita. "Vamos a hacer cosas con Salva, sí. No va a volver a Justicia. Lo hablamos el año pasado, creíamos que era una etapa cerrada", dijo. En esa misma entrevista, cuando fue consultado sobre dónde sería su lugar "ideal", contestó: "Hay una cuestión histórica. Sacando Océano, mis amigos, las personas con las que inicié este camino, están en Magnolio. Soy amigo de muchísimos de ellos. Salva es como mi hermano. Empiezo a hacer la lista y son más lo que son mis amigos que los que no conozco. Me unen lazos muy fuertes con gente como Migue (Dobrich), Gustavo Laborde, Carlitos (Tanco), el Rafa (Cotelo), Jorge (Piñeyrúa), Diego González, Pablo Fabregat, Joel (Rosenberg), Diego Muñoz", y consultado directamente sobre si el desembarco de Justicia Infinita sería en Urbana, dijo que no podía "confirmar ni desmentir" esa información. "Pero llamé a un amigo muy querido y pronto lo vamos a decir. Posiblemente el día de La Bajada", dijo.

De los programas actuales de Urbana, se mantendrán los tres conducidos por Berch Rupenian, actual gerente de programación de la emisora. Después de hora, que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 horas; el clásico Impactos, que lo sigue de 20 a 21 (con emisiones también los fines de semana) y el Top 20, que se emite sábados y domingos de 11 a 13 y de 20 a 22, seguirán en esa frecuencia en 2020, según confirmó Rupenian.