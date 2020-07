Kanye West promete “un millón de dólares o algo así” a las mujeres que no aborten

Entre lágrimas, excéntricas declaraciones y bajo la protección de un chaleco antibalas con la palabra “seguridad” escrita delante, Kanye West tuvo su primer acto político. El rapero, que anunció por Twitter su candidatura a la presidencia de Estados Unidos el 4 de julio, lanzó su campaña en la localidad North Charleston, en Carolina del Sur. Eso sí, todos los presentes fueron obligados a participar del evento con tapabocas.

Medios internacionales definieron al acto como una reunión política confusa, con un discurso entreverado.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Uno de los momentos que más trascendieron del lanzamiento de campaña fue cuando una persona del público le consultó a West su opinión sobre el aborto y él rompió en llanto. "Mi padre quería que mi madre abortara de mí. Mi madre me salvó la vida. No habría habido Kanye West porque mi padre estaba demasiado ocupado", contó el cantante.

Además, el estadounidense gritó: "¡Casi mato a mi hija! ¡Casi mato a mi hija!", en referencia a North West, la mayor de los cuatro hijos que tiene junto a Kim Kardashian.

"En la Biblia se dice: ‘No matarás’. Recuerdo que mi novia me llamó gritando y llorando, y yo entonces era un rapero que iba de acá para allá, con distintas novias y todo eso... Ella me dijo: ‘Estoy embarazada’. Ella lloraba y durante uno y dos y tres meses hablamos acerca de no tener a ese hijo. Tenía las pastillas (abortivas) en la mano”, detalló West. Aunque, según contó, reaccionó que no debían abortar mientras estaba en el apartamento de París donde le robaron a Kardashian millones de dólares en joyas. “Estaba con mi computadora, tenía un montón de ideas creativas, mi próxima canción... y de repente la pantalla se puso blanca y negra. Y dios me dijo: ‘Si me jodés mi plan, yo voy a joder los tuyos'. Llamé a mi mujer y me dijo: ‘Vamos a tener ese bebé‘. Y yo le dije: Vamos a tener ese bebé”.

No obstante, el rapero que busca ser presidente dijo que el aborto debe ser legal. Pero lo que propone es un “aumento máximo”, con el que se le daría “un millón de dólares o algo así” a las mujeres que tengan un bebé para disuadirlas de interrumpir su embarazo.