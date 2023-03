Presidente de Terminal Cuenca del Plata: “La intención es que Montevideo se convierta en el puerto de trasbordo del Cono Sur”

Katoen Natie presentó el viernes pasado el proyecto final de la expansión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo. Para la presentación llegó desde Bélgica Karl Huts, presidente de TCP. Huts vivió varios años en Uruguay al frente las operaciones de la terminal en el país. Sus dos hijas son uruguayas y una de ellas, Emanuelle, participó incluso de la presentación del proyecto final y se declaró como una "belga oriental".

En diálogo con El Observador, el presidente de TCP comentó que la intención es operar tres millones de contenedores al año, entre movimientos de importación, exportación y trasbordos regionales. Para manejar ese volumen, la terminal precisará contar con 17 grúas pórtico (especializadas) que irá adquiriendo gradualmente. La intención de Katoen Natie es que Montevideo, de la mano de TCP, se convierta en el puerto de trasbordo del Cono Sur.

¿Cuándo culminen con las obras, TCP va a ser la terminal de contenedores que Katoen Natie tenía prevista cuando llegó a Uruguay?

Depende el momento en que se mire. Cuando llegamos en 1997 esto nunca lo habíamos imaginado. Esto sobrepasa nuestras estimaciones más audaces. A lo largo de los 20 años descubrimos bien el potencial del puerto de Montevideo, algo que se vislumbraba de lejos. Pero al estar aquí, realmente con las manos en el barro, entendimos el potencial de la ubicación, del marco legal, el potencial del equipo humano. Entonces, en el arranque esto no se imaginó, incluso con los altibajos que hemos vivido en algún momento que te ponen un poco pesimistas. Pero luego, conversando con varios actores políticos, nos dimos cuenta que no nos podíamos enfocar solo en un aspecto de la política. Teníamos que tratar de construir una alianza y eso nos daba mucha perspectiva. Hablando mucho, aprendiendo y enseñando mucho también, se elaboró esta visión actual.

¿Cuál es la capacidad máxima para operar contenedores que tendrá la terminal?

Tres millones de contenedores al año. Eso es como está diseñado hoy. Cada terminal tiene su cuello de botella. En función de la composición de la carga, si hay mucho trasbordo o poco, de la estadía en la terminal, nosotros podemos cambiar los cuellos de botella. Podemos crecer un poquito más. Pero eso tiene límite. En algún momento vamos a tener que pensar en un rediseño de la terminal si queremos ir más allá de los tres millones al año.

¿La idea es convertir a Montevideo en un hub regional?

Absolutamente. Montevideo precisa mover su carga cautiva, importación y exportación y esto es para nosotros es fundamental. Brindar un buen servicio a los uruguayos. Y luego usar esto como base de propulsión para capturar el trasbordo. La intención es ser el puerto de trasbordo de todo el Cono Sur.

Foto: Leonardo Carreño.

Karl Huts, presidente de TCP

¿Le preocupan las obras que tiene previsto realizar Argentina para potenciar el Canal Magdalena?

A nivel de calado no me preocupa para nada. Ellos están topeados por sus características. Dragar se puede si estás dispuesto a poner mucha, pero mucha plata. Se va a llegar a un punto de inflexión donde dragar un pie más va a salir tanta plata y van a tener tanta competitividad que no les va a resultar atractivo. Por ese lado no estoy preocupado. Pero nunca sabés cómo van a reaccionar, nunca podé bajar la guardia. Han demostrado que están dispuestos a sacar armas fuertes del cajón. Yo no miro tanto a lo que podría pasar en Buenos Aires, sino en lo que nosotros podríamos hacer bien. Si seguimos haciendo las cosas bien creo que Buenos Aires no nos va a quitar el sueño. Pero tenemos que estar atentos y no aflojar.

También aplican desde este año un peaje para los tránsitos de Paraguay que llegan a Uruguay.

Hay cosas que habrá que contrabalancear con mejor servicio, más rápido. Algunos beneficios de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y de nosotros para atraer a los paraguayos.

¿Cuántas grúas pórtico se van a instalar en la terminal?

En una primera etapa vamos con cuatro. Tenemos un potencial de hasta 17, pero lo vamos viendo en función de la necesidad. Para todo el proyecto a capacidad full son 17. Ahora tenemos seis, agregamos cuatro. También es un vaivén de grúas porque se van sustituyendo las viejas. Para operar los tres millones de contenedores vamos a precisar 17 grúas. Pero no vamos a llegar de la noche a la mañana a esa cantidad. Por eso escalonamos la compra de las grúas.

¿Cuándo comienzan las obras?

Todavía tenemos un poco de burocracia con el gobierno. Pero nos está dando mucho apoyo. Faltan un par de permisos. Una vez que esto esté pronto arrancamos a full. Mientras vamos haciendo lo que podemos.

¿Cuáles son los plazos?

Pensamos arrancar la operativa de la primera etapa a finales de 2024 o principios de 2025. Con la primera parte del muelle, las hectáreas ganadas al Río de la Plata, las grúas pórtico. El diseño de la terminal es a 17 metros de profundidad, pero nosotros somos solo un eslabón en la cadena. Nuestra parte es, supuestamente, la más fácil. Lo más complicado es el canal de acceso (al puerto de Montevideo, actualmente a 13,5 metros). Esto le corresponde a la ANP, tiene que pasar por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). Se tiene que ir profundizando el canal de acceso. Al ritmo de ellos, nosotros podemos aprovechar de nuestros 17 metros. En este momento los barcos que están llegando al puerto no calan más de 11 metros. Pero si viene la próxima generación de barcos sí se va a precisar más profundidad. Tenemos que anticipar un calado de 14 metros en el canal de acceso para poder trabajar con esos barcos.