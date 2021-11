Kast vs. Boric: las principales propuestas de los rivales más antagónicos que ha tenido Chile en las últimas décadas

En uno de los escenarios políticos más polarizados de la historia reciente, el candidato de la derecha dura, José Antonio Kast, y el izquierdista Gabriel Boric, se disputarán el 19 de diciembre la presidencia de Chile, tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones.

Será la primera vez desde el retorno a la democracia en 1990 que los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha no lideran las preferencias electorales.

"La única candidatura que va a recuperar la paz, que es la alternativa para enfrentar a los delincuentes y el narcotráfico y que pondrá fin al terrorismo es la nuestra", dijo Kast durante la celebración de su paso al balotaje con el 27,9% de los sufragios.

El exparlamentario, quien ha prometido cavar una zanja en la frontera para detener a los migrantes, oponerse al aborto y recortar impuestos, ha declarado que admira a líderes como Augusto Pinochet, Ronald Reagan, Margareth Thatcher y Jair Bolsonaro.

Su rival, Gabriel Boric, parlamentario y exlíder estudiantil de 35 años que encarna los reclamos del estallido social de fines de 2019, propone aumentar el rol del Estado en la economía, poner fin al sistema privado de pensiones y ampliar los derechos sociales de la población.

"Se nos ha encomendado la disputa por la democracia, la justicia, la inclusión, el respeto, por la dignidad de todos y todas", declaró el candidato -quien formó alianza con el Partido Comunista- tras conocerse el resultado de los comicios donde consiguió un 25,8% de los votos.

Los ganadores de la primera vuelta tendrán ahora el desafío de seducir en pocas semanas al resto de los votantes.

Esa carrera ocurrirá en un inédito contexto marcado por la caída de los partidos tradicionales, el sorpresivo apoyo al candidato "outsider", Franco Parisi, además del triunfo de la derecha en el norte del país y su avance en el Senado.

Quien llegue al palacio de La Moneda tendrá que gobernar un país profundamente fracturado y con una Asamblea Constituyente que trabaja en la redacción de una propuesta de nueva Constitución que deberá ser refrendada en una votación popular el próximo año.

Estas son algunas de las propuestas de los rivales más antagónicos que ha tenido Chile en su historia reciente.

Economía y pensiones

El candidato de la derecha radical apuesta por una disminución del gasto fiscal, desregulación de los mercados y privatización de empresas.

Uno de los ejes centrales de su programa es la reducción de impuestos de todo tipo, una inédita reforma tributaria que, según el candidato, irá acompañada de un menor gasto fiscal.

Esta fórmula, señala el programa de gobierno, incrementará los niveles de inversión privada y aumentará el crecimiento económico "a tasas de 5% a 7% anual, duplicando en una década nuestro ingreso por persona".

Ferviente admirador de un Estado más pequeño y austero, Kast planea recortar impuestos a las empresas (desde un 27% a un 17%), disminuir el Impuesto Valor Agregado (del 19% al 17%) y reducir a cero los tributos que pagan las pequeñas y medianas empresas.

José Antonio Kast asegura que con "paz, seguridad y orden" aumentarán las inversiones del sector privado en el país.

Y sobre el sistema de pensiones, el exdiputado promueve ajustes al actual al sistema que incluyen, entre otros, un aumento de la edad de jubilación de los trabajadores y el monto de las cotizaciones.

La mirada económica del programa de Boric apunta exactamente a lo contrario: fortalecer el Estado, aumentar el gasto fiscal e incrementar la carga tributaria en más o menos ocho puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en un horizonte de seis a ocho años.

Sus propuestas apuntan a establecer un Estado de bienestar con un sistema de protección social que garantice derechos básicos universales.

Para apuntalar la reactivación económica, el parlamentario y exdirigente estudiantil promueve políticas pro empleo a través de incentivos para la contratación con el foco puesto en las mujeres.

En lo tributario planea crear un impuesto a las grandes fortunas del país, aplicar un royalty minero a las grandes mineras, y crear nuevos tributos, medidas que en su conjunto permitirían aumentar la recaudación fiscal para financiar su agenda social.

Gabriel Boric pretende eliminar el actual sistema de pensiones administrado por las AFP, en reemplazo de un sistema en que los fondos sean manejados por un órgano público y autónomo. Su programa advierte que estos cambios serán graduales y no van a interferir "en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha".

Salud

El líder del Partido Republicano propone cambios como, por ejemplo, que la sanidad pública pueda licitar soluciones médicas y contratar servicios según las propuestas que resulten más competitivas y eficientes.

La principal causa de la mala atención en el sistema público, dice Kast, "no reside en los recursos económicos invertidos" sino en que "tenemos un sistema estatal profundamente ineficiente, burocrático y capturado políticamente".

Algunas de las medidas del presidenciable buscan aumentar el uso de la telemedicina y crear una entidad dedicada a evaluar técnicamente los tratamientos que serán cubiertos por los seguros médicos.

Para el representante de la izquierda es clave reducir la brecha entre los beneficios que ofrece la salud pública y la privada.

Propone crear un Fondo Universal de Salud (FUS) encargado de administrar los fondos que aportan los trabajadores y los recursos que aporta el Estado, y al mismo tiempo reducir los tiempos de espera para acceder a especialistas y cirugías.

Si llega al gobierno, Boric promete el fin de las isapres (seguros privados de salud) como se conocen hasta ahora, convirtiéndolas en seguros complementarios voluntarios.

En paralelo contempla un aumento progresivo del gasto fiscal en salud.

"Nosotros planteamos terminar con una salud dividida, como es ahora, entre los más sanos y los pacientes más enfermos, o los de menores y mayores recursos", declaró el candidato.

Educación

El representante de la izquierda pretende ampliar el beneficio de la gratuidad en la educación superior y eliminar a los bancos como fuente de financiamiento del sistema.

Al mismo tiempo, Boric busca condonar de manera progresiva las deudas estudiantiles.

En cambio Kast quiere prescindir de la reforma educacional en curso, derogar la Ley de Inclusión y eliminar de los contenidos enseñados en las escuelas que considera como "propaganda de apoyo al aborto e ideologías de género".

Además apuesta por la educación online a un menor costo y el recorte de la duración de las carreras universitarias.

Migración

José Antonio Kast ha levantado una fuerte controversia al proponer la instalación de una zanja en la frontera norte del país para evitar el paso irregular de personas en esa zona.

"Si usted hace una zanja de tres metros de profundidad y los cercos para que nadie caiga adentro y tampoco los animales, eso es factible y bastante económico", declaró el abogado.

Según Gabriel Boric existen otros mecanismos para abordar el problema. "A los migrantes hay que tratarlos desde la perspectiva de los derechos humanos", señaló, marcando una clara diferencia con su rival.

Conflicto mapuche y militarización

El representante de la derecha dura y defensor del régimen militar de Augusto Pinochet, ha dicho que seguirá apoyando el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona del conflicto mapuche en el sur del país y apoyando el rol de los uniformados en el control de lo que él denomina como "narcoterrorismo".

Tanto en el sur como en el resto del territorio, Kast promueve el "uso de la violencia legítima" como autodefensa propone una "coordinación internacional anti-radicales de izquierda" y está a favor de otorgarle facultades especiales al presidente para "interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención", en caso de que se decrete el estado de emergencia.

En el polo opuesto, Gabriel Boric ha argumentado que no está de acuerdo con la militarización de La Araucanía, pero que sí está a favor de combatir los delitos. "Separo de manera tajante a quienes cometen delitos de las justas reivindicaciones del Pueblo Nación Mapuche".

Las ideas de Kast han sido duramente criticadas por el candidato de izquierda, quien se opone a la creación de un "Estado policial".

Aborto, matrimonio igualitario...

En su programa José Antonio Kast afirma que si llega al gobierno derogará la ley que permite el aborto y que hará todo lo que esté a su alcance para "proteger y fortalecer la familia".

El candidato señala que si llega al palacio de La Moneda ofrecerá "incentivos económicos a las parejas casadas" y velará por el derecho de todo niño a "tener un papá y una mamá".

Gabriel Boric en cambio, es partidario del derecho al aborto, el reconocimiento a la diversidad sexual y el matrimonio igualitario y la profundización de la paridad de género.

"Las injusticias no pueden naturalizarse, la desigualdad no está bien y los derechos no pueden ser un negocio", ha declarado el representante de la izquierda.

"Las injusticias no pueden naturalizarse, la desigualdad no está bien y los derechos no pueden ser un negocio", ha declarado el representante de la izquierda.