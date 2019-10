Katia & Marielle Labèque - 22/10

Continúa la temporada 2019 del Centro Cultural de Música. El séptimo concierto estará a cargo de las pianistas Katia & Marielle Labèque.

El New York Times las proclama “el mejor dúo de pianos de la actualidad,” y no hay sala prestigiosa en el mundo donde no hayan tocado, orquesta importante con la que no se hayan presentado ni director eminente que no las haya dirigido. Katia & Marielle Labèque conquistan con su perfecta sincronía, su técnica y expresividad, su encanto y su glamour.

El programa incluye la suite para dos pianos y percusión del musical “West Side Story”, un arreglo encargado por el mismísimo Leonard Berstein para ellas.

Artistas

Katia & Marielle Labèque, piano.

Programa

Maurice Ravel, Ma mère l’Oye

Ma mère l’Oye Philip Glass, Four movements for two pianos

Four movements for two pianos Leonard Bernstein, West Side Story (Versión de Irwin Kostal para dos pianos y percusión)

El encuentro será el martes 22 de octubre, a las 19:30 en el Teatro Solís.

Si sos suscriptor del plan Member Pro o Full podés participar aquí por entradas para ti y un acompañante. Tenés tiempo hasta el miércoles 16 de octubre. El 17 anunciaremos los ganadores.

Si todavía no te suscribiste y querés participar, hacelo acá.

Conocé otras Experiencias Member acá.