KSI derrota a Logan Paul en la batalla de los youtubers

Getty Images KSI (izq.), y Logan Paul tienen más de 40 millones de subscriptores en su canales de YouTube.

¿El evento deportivo más grande en la historia de internet? Posiblemente. ¿Entretenimiento puro? Definitivamente.

Frente a una audiencia global de millones, la revancha pugilística de YouTube entre el británico KSI y su rival estadounidense Logan Paul produjo, tal vez para sorpresa de algunos, un espléndido espectáculo deportivo en Los Ángeles, este sábado.

KSI ganó por decisión dividida en una garrotera que estuvo cargada de polémica después de que a Paul le dedujeran dos puntos por golpear al oponente cuando iba camino a la lona.

Aquí está como fue el desenlace del evento que fue entretenido y, a la vez, surrealista.

KSI por un pelo

Getty Images KSI fue el más agresivo de los dos púgiles.

Primero, la pelea. No fue un encuentro al estilo Ali-Frazier o Fury-Wilder , pero fue un combate entretenido desde le primer campanazo.

KSI, de 26 años, mereció la victoria. Fue el mejor boxeador durante los primeros cuatro asaltos y continuamente lanzó estruendosos golpes de derecha que sacudieron al más alto y larguirucho Paul.

La pelea iba casi en una sola dirección hasta que Paul logró encontrar un espacio en la defensa de KSI con un uppercut y, luego, cuando su oponente iba camino a la lona, otro golpe encontró el blanco que le sacó el aire al británico.

El referí intervino porque Paul impidió la caída de KSI, después del upper, para poder lanzar el otro golpe, así que el juez señaló que le daría al británico tiempo para recuperarse.

Aunque se le dedujeron dos puntos a Paul, se le abonó que hubiera derribado a su contrincante con el primer golpe.

Getty Images El referí dedujo dos puntos a Paul por lo que consideró un golpe ilegal.

KSI no se dejó llevar por su inexperiencia y se mantuvo fuera de peligro por el resto del cuarto asalto, demostrando un mejor juego de piernas que en la primera pelea que sostuvieron.

Pero el frenético ritmo del combate se mantuvo durante todos los seis asaltos.

KSI, cuyo nombre verdadero es Olajide Olayinka Williams Olatunji, recibió la victoria en las tarjetas de dos jueces, mientras que el tercero vio el combate a favor de Pau. El puntaje en las tres tarjetas fue 57-54, 56-55, 55-56.

Fue una victoria dividida pero aclamada para el británico, que fue el peleador con más apoyo dentro de un estadio completamente repleto, a pesar de que muchos de sus fans tuvieron que cruzar el Atlántico para presenciar el combate.

¿Quién estuvo presente?

Getty Images La estrella de pop Justin Bieber estuvo ahí para apoyar a Logan Paul.

Era evidente que se iba a presenciar un espectáculo desde el momento en que los dos youtubers entraron al cuadrilátero.

Logan Paul hizo su entrada parodiando un villano de los melodramas populares, abucheado y rechiflado en broma por los locales mientras marchaba hacia el ring en una bata con los colores de la bandera de Estados Unidos.

KSI desfiló con una máscara roja y negra que le cubría casi todo el rostro, con el rapero estadounidense Rick Ross en frente cantando "Down Like That", una canción en la que ambos colaboraron.

Mientras que la mayoría de los espectadores estaban cautivados por la tensa pelea, también había una atracción secundaria en la persona de la estrella de pop Justin Bieber. El cantante canadiense estaba en la esquina de Paul y, luego de aparecer con él entretelones antes del combate, Bieber pronto fue tendencia en las redes sociales después de darle una ovación de pie a Paul, tras el segundo asalto.

El Staples Center de Los Ángeles también estaba lleno de youtubers -tanto estadounidenses como británicos- muchos celebrando la victoria del púgil británico, como manifestaron en las redes sociales.

¿Sucederá otra vez?

Getty Images Ambos púgiles se abrazaron al final.

Este es el segundo encuentro en el ensogado para los dos youtubers. El primer combate terminó en empate.

Después de esta pelea, se les preguntó a ambos hombres si se enfrentarían otra vez. Paul, de 24 años, dijo que definitivamente buscaría otra oportunidad, mientras que KSI no estaba my dispuesto.

"Ya pasó", dijo KSI. "Ya estoy en lo que sigue".

En respuesta, Paul, que dijo que apelaría la deducción de los dos puntos en su contra, contestó: "Me encantaría pelear con KSI otra vez -estos han sido los mejores momentos de mi vida. Entre más practico más cómodo me siento".

El promotor boxístico británico Eddie Hearn se mostró satisfecho en su primera incursión organizando un espectáculo encabezado por dos personas con una subscripción combinada en YouTube de más de 40 millones.

"El combate mostró todo lo que es magnífico del boxeo", expresó Hearn.

"Tiene que haber una narrativa y un respeto por el deporte y estos dos lo tienen", dijo.

"Si hay otros dos hombres o mujeres que quieran entrar al ring -y respetan el protocolo- entonces eso puede suceder otra vez".

Como en todas las grandes narrativas del boxeo, detrás de todos los ataques verbales hay un profundo respeto entre los rivales.

Después de que se le pidió que hiciera las paces con Paul al final del combate, KSI hizo una pausa, miró hacia abajo y ofreció su mano. Un desenlace dramático hasta el puro final.

