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Independiente Rivadavia hizo historia al vencer a Fluminense en el Maracaná por Copa Libertadores, con un uruguayo como protagonista

Independiente Rivadavia de Argentina suma dos victorias en dos partidos en su primera participación en Copa Libertadores

16 de abril de 2026 9:40 hs
Fabrizio Sartori celebra el empate de Independiente Rivadavia

Fabrizio Sartori celebra el empate de Independiente Rivadavia

EFE

Independiente Rivadavia hizo historia en la noche del miércoles en la Copa Libertadores al vencer por 2-1 al Fluminense con una remontada en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la que fue la primera derrota como anfitrión del conjunto carioca en el torneo continental.

El conjunto mendocino, que está jugando por primera vez en su historia un torneo internacional, es ahora el gran favorito de su grupo, donde ocupa el primer lugar con seis puntos, seguido en la segunda plaza por el venezolano La Guaira, con dos puntos. Fluminense se mantuvo con un punto, el mismo saldo del boliviano Bolívar.

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Guilherme Arana abrió el marcador para Fluminense en el minuto 10. En el 36 Rivadavia empató con un gol de Fabrizio Sartori con un excelente cabezazo, tras una asistencia del zaguero uruguayo Leonard Costa, que disputó los 90 minutos del encuentro en buen nivel.

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En el 51 el equipo argentino sorprendió y dio vuelta el partido con la anotación del paraguayo Alex Arce, que desató la locura del plantel y la hinchada mendocina.

Con esta victoria, Independiente Rivadavia se convirtió en el tercer equipo argentino que logra ganar en el Maracaná en el último año, junto con Lanús y Central Córdoba.

El 30 de abril, en la próxima jornada del grupo C, Fluminense visitará al boliviano Bolívar y Rivadavia al venezolano La Guaira.

Independiente Rivadavia
Histórico triunfo de Independiente Rivadavia

Histórico triunfo de Independiente Rivadavia

FUENTE: Con información de EFE

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