La actriz Evan Rachel Wood contó que intentó suicidarse luego de ser violada

Evan Rachel Wood es una de las actrices favoritas de la generación millennial. Protagonizó dos películas muy recordadas por quienes fueron adolescentes en la década de los 2000: A los trece (2003) y A través del universo (2007).

Wood empezó su carrera a mediados de los noventa con participaciones puntuales en series de televisión y en el último tiempo se abrió espacio en el ruedo televisivo con el protagónico en Westworld, uno de los platos fuertes en la carta de HBO.

Este contacto desde tan joven con el mundo del espectáculo le pasó factura y en marzo del año pasado contó en el Capitolio de Estados Unidos que fue violada siendo adolescente. “Comenzaron poco a poco, pero los abusos se intensificaron con el tiempo, incluyendo amenazas contra mi vida y ataques psicológicos. El hombre que decía que me amaba me violó creyendo que estaba inconsciente”, dijo la actriz en su momento mientras reclamaba en Washington por un cambio en la legislación estadounidense enfocada en estas situaciones.

Ahora, Wood publicó un ensayo en la revista Nylon en el que cuenta que intentó suicidarse luego de los episodios de violencia. "Tendemos a sentir más simpatía por un brazo roto que por un ataque de tristeza profunda", relató. "La simple mención de la enfermedad mental asusta a la gente", agregó.

A lo largo del texto, la actriz de 30 años polemizó y cuestionó el tratamiento que las sociedades occidentales le dan a las enfermedades mentales. Dijo que sufrió estrés postruamático luego de los abusos y fue ahí cuando se intentó quitar la vida.

"No soy una experta en salud mental, pero puedo compartir con ustedes mi experiencia al respecto. Cuando tenía 22 años, decidí ingresar en un hospital psiquiátrico por mi propia voluntad, y no siento absolutamente ninguna vergüenza por eso. Mirando atrás, fue lo peor y lo mejor que me pudo pasar", relató.

Wood explicó que logró salir adelante por el apoyo médico, la contención familiar y los recursos económicos que le dio su carrera. "La salud mental no debe ser un lujo para ricos. Soy una privilegiada. Imaginen lo duro que puede ser para alguien sin seguro de salud, dinero o recursos", concluyó.