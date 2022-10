La advertencia de Astesiano a la fiscal: "Para lo que quiera estoy"

En la audiencia de este viernes por el caso de los pasaportes adulterados, la fiscal Gabriela Fossati solicitó extender la prisión preventiva para el excustodia presidencial Alejandrio Astesiano. Y para eso hizo mención a los riesgos de que el guardia de seguridad entorpeciera la investigación.

"No estar en reclusión va a comprometer información importante" dijo Fossati. Pero además, a la hora detallar los peligros que implica Astesiano, Fossati reveló una frase que le dijo el excustodio, que ella intepretó como una amenaza.

La fiscal contó que en la audiencia anterior, luego de haber pedido la prisión preventiva de Astesiano, el excustodio se le acercó y le dijo: "Para lo que quiera estoy". Dado que había borrado los mensajes de su celular horas antes, Fossati no lo interpretó como un mensaje de apoyo, sino como de advertencia.

"La defensora me preguntó qué quería decir y yo realmente no me quise ni imaginar qué quiso decir, pero ya estamos viendo de qué persona estamos hablando. Se dirige en el juzgado, a la fiscal, con un planteo que realmente es incomprensible", dijo Fossati.

Finalmente, el juez Asteggiante decidió extender la preventiva 15 de marzo de 2023.