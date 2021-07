La alegría del peluquero de Facu Torres, las tortas de cumpleaños con su cara y el presente que lo lleva a Europa

Facundo Torres sigue entrenando en Los Aromos junto a sus compañeros de Peñarol y solo piensa en la Copa Sudamericana. Sabe que los próximos 11 y 18 de agosto el equipo tiene dos partidos trascendentes ante Sporting Cristal para tratar de clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Hace 10 años que el club no consigue llegar a esa instancia a nivel internacional cuando fue finalista de la otra copa, la Libertadores 2011, con Diego Aguirre como técnico y perdió la final contra Santos de Neymar.

Si bien se encuentra enfocado 100% en la camiseta que más ama, sus partidos en los aurinegros están contados, ya que según pudo saber Referí, su futuro seguirá en el exterior y a corto plazo.

En Peñarol tienen muy claro que es más que probable que el futbolista se marche en este período de pases al fútbol europeo.

La cabeza levantada buscando una habilitación; así vive Torres el fútbol

Tanta era la seguridad de que esto podía pasar, que antes de que el extremo viajara junto a la selección nacional para disputar la reciente Copa América en Brasil, una idea del vicepresidente Eduardo Zaidensztat fue bien recibida por el presidente Ignacio Ruglio: teniendo en cuenta la vidriera que tendría el máximo torneo continental de selecciones, la cotización de Torres seguramente podría subir, ya que hay muchos empresarios ávidos de conseguir futbolistas que no sean caros y mucho más en el contexto de pandemia que se vive y en el cual los mercados ya no gastan como antes.

Eso derivó en que Peñarol le aumentara la cláusula de rescisión de US$ 14, 5 millones que había firmado en enero pasado, a US$ 20 millones el 9 de junio, incrementándola de esa manera en US$ 5,5 millones e igualando la de Agustín “Canario” Álvarez.

Claro que aún hay tiempo para poder colocarlo en Europa ya que el período de pases termina el 2 de setiembre y que en el club entienden que lo venderán por un monto inferior a esa cláusula.

Los gestos de Facundo y la alegría del peluquero

Para todos los hinchas de Peñarol -y también para quienes lo siguieron a través de la televisión en la Copa América- Facundo marca tendencia.

Por eso su peluquero está loco de la vida. Y así se lo hizo saber la última vez que el futbolista se fue a cortar el pelo.

“Facu, no sabés la cantidad de gurises que vienen a cortarse el pelo y me piden que se los corte como lo tenés vos”, le comentó este al jugador de Peñarol.

Por suerte para él, la facturación ha crecido y en buena medida es gracias a que el futbolista aurinegro y de la celeste desde hace un buen tiempo cambió su corte.

Las nuevas generaciones de la selección uruguaya: Facundo Torres y Federico Valverde en un entrenamiento celeste en la pasada Copa América

Pero su gran momento no se resume solo a este ejemplo. Allegados al futbolista comentaron a Referí que el extremo titular de Mauricio Larriera por izquierda, recibe cientos de mensajes diarios en sus redes sociales.

Algunas de las que más le han llamado la atención, fueron las tortas de cumpleaños que los niños le envían. Llevan su foto en el medio y ya es una costumbre que también celebran los confiteros.

A su vez, también le llegan a su domicilio varios regalos y de a poco se está transformando en un nuevo ídolo para la juventud.

El domingo pasado a la salida del plantel de Belvedere luego de empatar 3-3 contra Liverpool tras ir 3-0 en desventaja, Facu Torres se encontró con un niño que tenía una cartulina que decía: “¡¡¡Facu!!! ¿Me regalás la camiseta?”. El número 10 de Peñarol lo vio y se la regaló enseguida. La cara de ese niño era toda alegría, al igual que la de su papá.

El niño no puede creer que el sueño se le hizo realidad: el pasado domingo, Facundo Torres le regaló su camiseta al salir de Belvedere

Esto no es nuevo en la vida de Torres, ya que algo similar le había acontecido en febrero pasado luego de derrotar a Rentistas en su Complejo.

Angelina, una niña, lo había esperado afuera, sobre los hombros de su padre con un cartel que decía: “Facu, soy de La Paz. ¿Me regalás tu camiseta?”.

Justamente él, quien nació en Colón, pero vivió en La Paz hasta sus 16 años, ni dudó y se la regaló.

El extremo aurinegro regalándole su camiseta a Angelina en febrero pasado

Hace tres meses, un tuitero subió una fotografía de unos niños jugando al fútbol en una calle empedrada: “Pintó fútbol en la calle y Simón se quiso poner ‘la de Facundo Torres’”.

El jugador de Peñarol contestó el tuit: “Desde chiquito siempre tuve un sueño que me movía al despertar. Soñaba en ser como mi ídolo. Y el fútbol del barrio era el lugar perfecto para soñar con él. ‘¡Soy el Tony (Pacheco)!’ Siempre. Hoy, recibir estos testimonios, pero bajo mi nombre, realmente me llenan el alma. ¡Gracias!”.

Desde chiquito siempre tuve un sueño que me movía al despertar. Soñaba en ser como mi ídolo. Y el fútbol del barrio era el lugar perfecto para soñar con él.



“Soy el Tony!” Siempre. Hoy, recibir estos testimonios pero bajo mi nombre, realmente me llenan el alma. Gracias! 💛 https://t.co/2TVuV5G1ZL — Facu Torres (@facutorresss) May 1, 2021

Diez días después, le envió un mensaje con un video sorpresa a un niño que cumplía años: “Hola, Mati, ¿cómo estás? Acá de habla Facu Torres y quería saludarte por tu cumple. Espero que pases lo mejor posible y te mando un beso enorme. ¡Vamo’ arriba!”. Y Mati le contestó a su mamá: “¡Me encantó la sorpresa! Este mensaje me lo guardo”.

Esta semana festejó el cumpleaños de su papá Jorge, su gran mentor en la vida y quien hizo de todo y se sacrificó para que Facundo pudiera llegar a donde llegó y a donde aún puede llegar.

Facundo Torres junto a su padre Jorge, el pasado 9 de junio cuando renovó su cláusula de rescisión

Así es el presente de aquel niño de La Paz al que felicitó el Pato Aguilera a los 10 años y al que nada menos que Alcides Ghiggia, el autor del gol más importante en la historia del fútbol uruguayo ante Brasil, en Maracaná, que le dio el título mundial a la celeste en 1950, le entregó el premio de goleador. Esa misma celeste en la que empezó a dar sus primeros pasos y en la que quiere seguir por muchos años más.