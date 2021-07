Molestia con Nahuelpán: quedó al margen ante Liverpool porque dijo que si no era titular, prefería no estar en el grupo

Cuando todo era alegría y tranquilidad en Peñarol luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ganándole la llave al eterno rival, Nacional, durante el fin de semana pasado -horas después de conseguir el pasaje en el torneo continental- sucedió un hecho que cambió de alguna manera el gran clima que se vivía en Los Aromos.

El técnico Mauricio Larriera trabajaba con el equipo que enfrentaría a Liverpool por la pospuesta fecha 11 del Torneo Apertura en la cancha y el mismo quedó confirmado.

Sin embargo, un futbolista pidió para hablar con el entrenador. Era el delantero Ariel Nahuelpán.

Según confiaron fuentes del club a Referí, el argentino pidió para ser titular o, en caso contrario, que Larriera no lo tuviera en cuenta contra los negriazules.

Staff Images / Conmebol

Ariel Nahuelpán rompió el buen ambiente en Los Aromos

La sorpresa fue mayúscula no solo en el cuerpo técnico, sino también en el propio plantel y entre los dirigentes.

Primero, por el momento en que pedía esto Nahuelpán, cuando el estado de ánimo de todo el grupo era el mejor.

Segundo, porque a diferencia de lo que podía pasar con Walter Gargano en la mitad de la cancha -quien no jugaría por lesión y su lugar fue ocupado por Damián Musto-, en ofensiva, Larriera no hacía ninguna variante. Mantenía al Canario Álvarez Martínez y detrás suyo a Pablo Ceppelini, de gran presente.

Claro que aunque no hubiera jugado el Canario, en el club entienden que igualmente el delantero no debería haber hecho ese pedido.

Entonces la pregunta surgió sola: ¿por qué Nahuelpán hizo este pedido en este momento y no lo hizo algunas fechas antes? ¿Por qué pidió ser titular si quien hasta ahora ocupa ese puesto, el Canario Álvarez, no iba a salir del equipo?

En Peñarol esto cayó muy mal. Entre otras cosas, porque se trata de uno de los sueldos más altos que tiene el club.

También porque recuerdan que hasta hace dos meses, el futbolista argentino había jugado solo 11 partidos en siete meses y si se sumaban los minutos en cancha, no llegaba a completar tres encuentros.

Es más: de las primeras ocho fechas de este Torneo Apertura que lleva 11, faltó a seis. A cuatro de ellas por lesión y a dos por suspensión por la roja que vio ante Rentistas y por la que tuvo que pedir disculpas.

“Le quiero pedir disculpas a todos los hinchas de Peñarol por mi reacción. Si bien la expulsión fue injusta, no debí reaccionar así", escribió Nahuelpán en Instagram el 13 de junio pasado.

Debido a lo sucedido, Larriera decidió no tenerlo en cuenta en el plantel que empató 3-3 contra Liverpool el pasado domingo en Belvedere.

El director deportivo, Pablo Bengoechea, informó a todos los dirigentes quienes se reunieron este martes en el consejo directivo.

La molestia en el club es grande y si bien se le quieren bajar revoluciones al tema, el presidente Ignacio Ruglio dialogará -una vez más- con Nahuelpán personalmente para saber por qué tomó esa determinación.

Diego Battiste

Larriera en el partido del pasado domingo ante Liverpool

Todos entienden en el club que no estuvo bien, pero lo que más molesta, es en el momento en que sucedió, ya que Peñarol está abocado a buscar la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana cuando enfrente a Sporting Cristal los próximos 11 y 18 de agosto.

En Peñarol apuestan al diálogo y a no tener inconvenientes en momentos en los que entienden que todos deben estar más juntos que nunca en la búsqueda de las semifinales de la Copa.

Cabe recordar que uno de los puestos que busca reforzar el club para dicho certamen es justamente un delantero que pueda ser el ladero del Canario Álvarez Martínez, como dijo el propio Ruglio en el programa Tirando Paredes de AM 1010 el pasado lunes.

“Buscamos un lateral izquierdo, un zaguero y un segunda punta para que acompañe a Agustín Álvarez Martínez", admitió el presidente carbonero.

Por más que esas declaraciones fueron posteriores al partido ante Liverpool, ¿será esto lo que molestó a Nahuelpán, quien sabe que Peñarol busca a otro punta de cara a la copa y al resto del año?

Ruglio ante el Tribunal de Ética

Tal como estaba previsto, Ruglio compareció este miércoles ante el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) luego de la denuncia que recibió por parte de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), por declaraciones efectuadas el pasado 2 de junio luego del penal que no vieron ni el árbitro Diego Riveiro ni el línea Alonso en el encuentro ante Plaza Colonia.

La misiva que Audaf envió al Colegio de Árbitros para que la enviara al citado tribunal, decía lo siguiente: “Este señor (Ruglio) otorgó varias notas poniendo en duda la transparencia del arbitraje, cuestionando y criticando las decisiones tomadas en campo de juego, y haciendo comentarios en referencia a teorías conspirativas y errores continuos para con su club”.

Camilo dos Santos

Ignacio Ruglio compareció ante el Tribunal de Ética de la AUF por una denuncia de Audaf

El presidente había mostrado también su bronca cuando los jueces pitaron un penal a favor del tradicional rival justo ante Plaza Colonia, el actual líder del Apertura.

En su estado de WhatsApp escribió luego del penal pitado a Nacional: "Las ven de un solo lado y las cobran volando. Es difícil así y las mil explicaciones son hermosas".

"Imposible competir así", indicó entonces el titular carbonero.

Ruglio compareció sin los tres delegados del club ante la AUF, a pedido propio, en tanto que por el lado de Audaf, no concurrió nadie, algo que está dentro de las posibilidades.

Gularte sigue muy lejos

Tal como informó Referí, la posibilidad de que Emiliano Gularte deje Puebla para venir a Peñarol es casi nula.

En ese contexto, el futbolista es titular en el conjunto mexicano que además, es dueño de su ficha.

Por más que el zaguero tenga la intención de llegar a los mirasoles, su club no lo permitirá.

En tanto, se siguen haciendo gestiones por Gastón Silva, a quien lo ven como zaguero central y no como lateral por izquierda. No obstante, la situación para que deje Huesca, con el cual descendió en España, no son sencillas.

Más reuniones por público en el CDS

Peñarol sigue negociando al más alto nivel la posibilidad de que haya público el próximo 18 de agosto en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba a Sporting Cristal.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio el visto bueno para que los países que sus gobiernos lo deseen, puedan tener público en los partidos de copa.

En ese contexto y como informó Referí, el lunes se reunieron Ruglio y el dirigente Guillermo Varela con el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, quien a su vez, confió a Referí que escuchó a la delegación aurinegra, pero no le respondió ni afirmativa, ni negativamente y que van a estudiar el tema.

Diego Vila

Peñarol sigue pensando en sus socios e hinchas para que puedan estar ante Sporting Cristal

Peñarol pretende un aforo de unas 8.000 personas y por eso hace gestiones al más alto nivel gubernamental, más allá de la charla con Bauzá, tanto con gente del gobierno como del Ministerio del Interior para demostrar que cumple con todos los protocolos exigidos.

De todas formas, no es un tema sencillo, y es probable que el gobierno autorice público en caso de que los carboneros accedan a semifinales.

Cabe recordar que Bauzá ya había informado a Referí previamente a esto que el público retornará paulatinamente a las canchas, comenzando con partidos de la Organización del Fútbol de lnterior (OFI), luego con los encuentros de la selección en setiembre por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y posteriormente, en el Torneo Clausura.