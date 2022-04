La anécdota de Rubén Rada del día en que Bob Marley le convidó con un porro

Rubén Rada se encuentra a punto de lanzar un nuevo disco y de comenzar una serie de espectáculos tras su vuelta de la gira por Japón, por lo que sus últimas apariciones en los medios suelen girar sobre esos temas y sobre su participación en La Voz, el certamen de canto de Canal 10 en donde oficia como uno de los jurados. Sin embargo, para el músico uruguayo de 78 años cada entrevista es también la oportunidad de deslizar una de las tantas anécdotas que ha recolectado a lo largo de su carrera, y eso fue lo que sucedió en su paso por el programa Crossover de Vorterix, en Argentina.

Consultado por el periodista argentino Julio Leiva si había conocido a Bob Marley, el "Negro" Rada respondió que sí, y que además había protagonizado con él una curiosa situación en la que el legendario músico jamaiquino lo convidó con un cigarrillo de marihuana.

"A Bob Marley lo conocí en el teatro Paramount, donde invitó a Opa. Era un teatro de tres mil personas en Washington. Y ahí fuimos al camarín a saludar a Marley. Para entrar al cuarto tuvimos que cortar el humo con un chuchillo. Había una humareda", recordó Rada.

"Marley se me acerca, me mira fijo y me dice: 'Do you want?'. Y me ofrece una cosa larguísima. Y no le podía decir que no. Le di dos pitadas. Nunca vi a Marley, nunca supe lo que toqué, fue algo tremendo eso, loco. Pero estuve con Marley", concluyó el uruguayo.