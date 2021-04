La apuesta de Larrañaga al patrullaje aéreo en números: combustible, horas de vuelo y mantenimiento

A partir de marzo de 2020, cuando el ministro del Interior Jorge Larrañaga asumió en su cargo e impartió las nuevas directivas a la policía, al paisaje sonoro cotidiano de la ciudad de Montevideo se sumó el ruido de un zumbido que generó sorpresa. No por su extrañeza –todos conocen cómo suenan los helicópteros– sino por la costumbre que se volvió desde entonces escuchar el motor y los batidos de las aspas en los cielos de la capital y de otros puntos del país.

Para el director general de la Aviación Policial, Eduardo Checker, la apuesta de Larrañaga fue clara. "Hay una mayor actividad de la unidad aérea, sin dudas, con muchísimos más apoyos y vuelos" en comparación a la que había durante la gestión del exministro Eduardo Bonomi. "Y los resultados y las cosas que se han logrado en este tiempo han sido bastante sustanciales", agregó el jerarca en diálogo con El Observador.

También en este sentido, Checker destacó el hecho de haber puesto en actividad el año pasado el cuarto helicóptero incorporado por la cartera, comprado durante la administración anterior –que se encontraba "sin pilotos habilitados y sin la certificación" correspondiente– y un avión Cessna 210, incautado años atrás en un operativo contra el narcotráfico.

De acuerdo a información proporcionada a través de una solicitud de acceso a información pública, la cartera de seguridad informó que en el transcurso de 2020 se completaron 1.470 horas de vuelo de helicóptero, a las que deben sumarse otras 323 que realizaron los dos aviones con que cuenta la policía –el C-210 y C-182–, que completan la flota de la unidad.

Eso da un total de 1.793 horas en un año, 274 más que las que se usaron en 2019, pese a que en el pedido realizado por El Observador se exigió conocer datos a partir de marzo de 2020, y no el año completo, ya que en ese caso también se abarcan los dos últimos meses de la gestión de Bonomi.

La información brindada por la Secretaría de Estado incluyó además la cantidad de litros de combustible consumidos entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021, aunque no se informó sobre el costo ni se indicó lo gastado en este rubro en 2019 como para poder establecer comparaciones entre las dos gestiones, tal como se había solicitado en el pedido de acceso. Fuentes de la cartera explicaron que esto se debió a que las autoridades actuales no encontraron registro de estos datos.

La información entregada indica que durante el primer año de Larrañaga, el combustible que utilizaron los tres helicópteros R44 y los dos aviones fue 68.111litros, lo que da un promedio de 48 litros por hora de vuelo. El empleado para el helicóptero R66 –que tiene un motor de turbina y usa otro combustible– fue de un total de 18.993 litros, con un promedio de 51 también por hora de vuelo.

En el período analizado, las aeronaves fueron utilizadas en 257 operativos policiales –de los que participan más de una dirección del ministerio–; llevaron adelante 30 procedimientos de relevamiento –que incluye actividad fotográfica o de apoyo visual ven tareas de allanamientos–; y realizaron 650 intervenciones durante los patrullajes de rutina. También colaboraron en los operativos de traslado y distribución de vacunas.

"En 2019 teníamos dos aeronaves menos, y en 2020 logramos mucha más participación activa en operativos, y también con la prevención de aglomeraciones por covid-19", insistió Checker. El funcionario agregó que se ha tenido contacto con las policías aéreas de Chile y Argentina, países que hacen "el mismo tipo de misiones" que se ejecutan en Uruguay.

Gastos de mantenimiento

Para el mantenimiento de las aeronaves el ministerio gastó un total de US$ 152.000 aunque, nuevamente, no se compara con años anteriores. No obstante, de acuerdo a Checker los valores son mayores porque "al volar más horas, obviamente el mantenimiento se incrementa".

Las tareas de reparación y mantenimiento realizadas en los dos aviones costaron US$ 32.000, mientras que el requerido para los cuatro helicópteros implicó US$ 120.000, aunque dentro de este monto se suma también lo gastado en "repuestos y mano de obra".