La caída de Adriana Peña: sin delfín en Lavalleja y menos peso entre los blancos

Adriana Peña fue la primera mujer en la historia de Uruguay en ser reelecta como intendenta, pero lo que en un momento pareció ser un prominente ascenso político desde Lavalleja, que la posicionó incluso como posible candidata a la vicepresidencia en una fórmula blanca, tuvo en el último tiempo varios tropezones que la hicieron retroceder casilleros en la interna nacionalista y en su departamento.

La dirigente comenzó su actividad política en el Partido Nacional en Lavalleja y en 2005 ocupó, por primera vez, el cargo de diputada. Tres años después se unió al sector Alianza Nacional, liderado por Jorge Larrañaga, y en 2010 fue electa como intendenta del departamento, lo que la convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura de esa comuna. En las elecciones de 2015, nuevamente resultó electa para continuar con el cargo máximo del gobierno departamental.

Tras diez años como intendenta, Peña redujo su peso político en Lavalleja al punto de no presentar a nadie de su sector en la Convención Departamental del Partido Nacional que proclamó los candidatos blancos a la comuna serrana. En esa instancia optó por apoyar a la senadora Carol Aviaga de la Lista 404 que sale a las elecciones de mayo como retadora del favorito, el diputado blanco Mario García.

Peña también perdió peso en la interna del wilsonismo en el último tiempo y cayó en la consideración de los nacionalistas a nivel nacional. Aunque se había posicionado como una referente de Alianza Nacional, después de las internas de 2019 se distanció del bloque de Jorge Larrañaga y negoció alianzas para octubre con Juan Sartori y con Todos de Luis Lacalle Pou. Tras el periplo del último año electoral, en el horizonte político más próximo la dirigente minuana quedó sin espacios de representación de relevancia, si bien una eventual designación en una empresa pública la puede mantener en el tablero político.

Para esta nueva administración, a la cual Peña no puede presentarse porque la Constitución no permite un tercer mandato departamental consecutivo, uno de los nombres que manejó como posible candidato a la intendencia de Lavalleja por su corriente fue el de su esposo, Gastón Elola, aunque finalmente no se presentó en la Convención Departamental realizada en diciembre. Ante eso, terminó apoyando a Aviaga para que le compita a García, el favorito en la interna nacionalista de los serranos.

En la convención blanca de Lavalleja los dos candidatos que fueron proclamados para competir pertenecen al sector Todos de Luis Lacalle Pou. En esa instancia realizada en diciembre se presentaron 50 convencionales para ejercer su voto; 30 de ellos apoyaron a García, 19 a Aviaga –entre estos también se incluyen 11 pertenecientes al sector de la actual intendenta– y un convencional no votó.

En la interna nacionalista de junio en Lavalleja compitieron por listas separadas García (Lista 158), Alexandra Inzaurralde (Lista 159), el sector de Peña (Lista 151), y Aviaga (Lista 404). Entre García e Inzaurralde sumaron más del doble de votos que recibió Peña y, al poco tiempo, hicieron pública su alianza para presentarse en octubre de forma conjunta y también en mayo con una única lista.

En las elecciones en junio de 2019, la lista 151 del sector de Adriana Peña obtuvo 1.893 votos, quedando así en tercer lugar detrás del actual candidato García (2.988 votos) y también por detrás de la edila herrerista Inzaurralde (2.160). Aviaga, en tanto, obtuvo 1.187 adhesiones.

García era integrante de Alianza Nacional pero a mediados de 2019 el diputado decidió cambiar al sector Todos de Luis Lacalle Pou.

Luego García se unió para las parlamentarias de octubre con Inzaurralde, donde obtuvieron la diputación uno como titular y otro como suplente de la Lista 5859 con 8.569 votos. Aviaga con la 404 sumó el apoyo de Peña para esa instancia y esa lista quedó segunda en el departamento con 4.466 votos.

Así, según fuentes nacionalistas, Peña debió optar para mayo entre Aviaga o Elola, con quien ya había tenido bajos resultados electorales en junio.

La alianza entre García e Inzaurralde dejó al sector de la intendenta con pocas chances de lograr el mandato en la próxima administración y así, a pocas semanas de la Convención Departamental, Peña declaró su apoyo a Carol Aviaga.

Aviaga afirmó a El Observador que "fue una decisión propia de Adriana Peña" y que por esto, ella se siente sumamente agradecida. "Con los votos de sus convencionales es que también yo logré mi candidatura", siguió.

El Observador intentó comunicarse con Adriana Peña y Gastón Elola, pero no se obtuvo respuesta.

Con respecto al mandato de la actual intendenta, Aviaga concluyó: “Hace muchos años que el Partido Nacional viene gobernando y lo ha hecho bien, pero ahora hay un nuevo paradigma político que estamos viviendo y va más allá de si a uno le parece bien o mal”.