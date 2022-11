La Cámara baja del parlamento alemán votó una ley contra el negacionismo de crímenes de guerra

La cámara baja del parlamento alemán, el Bundestag, votó a favor de una enmienda legal contra el negacionismo de crímenes de guerra a fines de octubre, y este viernes se aprobará en el Bundesrat, la cámara alta que representa a los gobiernos estatales.

La aprobación de la enmienda establece que la negación y "banalización grave" de los crímenes de guerra y los casos de genocidio ahora se incluirán como figura de delito penal la "incitación al pueblo".

Presuntos crímenes de guerra en Bucha, Ucrania, o el genocidio de los yazidíes, violaciones de derechos humanos contra los uigures en China, son atrocidades que algunas personas minimizan o niegan.

Los legisladores alemanes han decidido que estas actitudes no deben ser toleradas y quieren que este tipo de expresiones sean castigadas por la ley si se utilizan para instigar el odio o perturbar la paz pública.

"Se trata de dar a las fuerzas del orden una guía más sólida sobre cómo y qué pueden investigar", le dijo a DW Michael Kubiciel, académico de Derecho de la Universidad de Augsburgo. "Pero, sobre todo, se trata de cumplir con las demandas de la Comisión Europea".

La directiva de la Unión Europea (UE) data de 2008 y recién ahora el gobierno alemán se ha visto obligado a reaccionar ahora debido a la amenaza de procedimientos de infracción de la UE.

Para JosephineBallon, abogada principal de la organización HateAid, que apoya a las víctimas del odio en línea, el cambio llega en el momento adecuado y afirma que “estoy emocionada de ver cómo se desarrollará la enmienda y definitivamente veo un alcance práctico para ello. En este momento, en el contexto de la guerra de Ucrania, vemos algunas cosas que podrían incluirse. Diría que la enmienda llega en un momento en que puede ser bastante relevante".

Si se promulga, la ley enmendada también se podría aplicar sin que afecte la comisión de posibles delitos bajo el derecho internacional, explicóAzizEpik, profesor asistente de Derecho Penal en la Universidad de Hamburgo.

"Por ejemplo, si tienes una reunión, donde hay agitación contra los ucranianos, o se habla del 'régimen fascista' en Kiev y esas cosas…o hay una trivialización de lo que sucedió en Bucha, entonces bien podríamos terminar en situaciones en las que se podría aplicar el nuevo párrafo (la modificación votada en la Cámara baja)", agregóEpik.

También ha habido críticas a la enmienda, incluso de juristas e historiadores. Algunos se quejaron de falta de transparencia porque la enmienda fue aprobada en el Bundestag sin previo aviso, tarde por la noche y sin debate previo. Otros piensan que el párrafo restringe innecesariamente la libertad de expresión.

El académico Kubiciel no está de acuerdo: "Creo que toda la discusión es un excelente ejemplo del viejo dicho: mucho ruido y pocas nueces. No hay escándalo ni detrás del procedimiento ni con la enmienda como tal".

Señaló también que incluso antes de esta nueva medida, aprobar públicamente un genocidio también era punible en Alemania bajo las leyes contra "Volksverhetzung" o "discurso de odio contra un pueblo".

Kubiciel no ve ninguna infracción significativa de la libertad de expresión: "Se trata de si los ciudadanos privados pueden hablar. Todavía se les permite hacerlo. También se les permite negar, siempre que no inciten al odio. Y luego, por supuesto, solo si el tribunal... puede probar legalmente que la negación no era cierta".

Las críticas, según Kubiciel, tendrían asidero cuando la situación se refiere a los conflictos en curso. La enmienda alemana permite explícitamente que la negación de los crímenes de guerra en los conflictos actuales sea punible, aunque la Unión Europea dejó abierta la opción de limitar el delito solo a los crímenes de guerra pasados ​​​​que han sido investigados y probados en los tribunales.

Esto puede tener sentido porque raramente la verdad de los hechos es clara durante el desarrollo de un conflicto y las acusaciones hechas durante una guerra a menudo resultan ser falsas.

Kubiciel no espera que se presenten cargos en virtud del nuevo párrafo y cree que “los tribunales solo se activarán en un momento en que la niebla de la guerra se haya disipado un poco y los hechos se vuelven tan claros que los fiscales realmente creen que tienen suficiente evidencia".

El Ministerio de Justicia le dijo a DW que “tenía buenas razones" para no limitarse a los crímenes de guerra del pasado. "Después de todo, la Decisión Marco de la UE solo permite tal limitación para los actos de negación y banalización flagrante, pero no para condonar", dijo el Ministerio, argumentando que esto significaría demasiada inconsistencia.

Pero AzizEpik señala que puede haber implicancias políticas en la aplicación de la enmienda. Y crear “situaciones delicadas en política exterior”.

Esto sucedería, por ejemplo, si los tribunales de distrito alemanes tuvieran que dictar sentencia indirectamente sobre delitos chinos según el derecho internacional. El gobierno alemán podría verse entonces obligado a posicionarse más claramente de lo que lo ha hecho hasta ahora.

Si el Bundesrat aprueba la enmienda, los tribunales alemanes podrán pronunciarse sobre los crímenes de guerra actuales. Para JosephineBallon de HateAid, es importante que esto suceda "con sentido de la proporción" y supone que lo harán porque la "incitación al odio" es un delito muy complejo y muchos de sus términos dejan un margen considerable para la interpretación, razón por la cual los fiscales y los tribunales ya son muy cautelosos y solo permiten que se presenten cargos en un número reducido de casos bien probados.