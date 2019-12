La canción que es la Navidad

El ser humano siempre ha cantado, por lo tanto, podríamos suponer que las canciones de Navidad han estado desde siempre, bueno, quizá no desde hace tanto, pero sí al menos desde 2019 años atrás. En verdad, como género literario y musical con sus propias características, comienza a existir alrededor del siglo XV cuando emerge en España la forma poética conocida como villancico, cuyo repertorio de temas es grande e incluye entre ellos a la Navidad. Hay países, como México, tierra natal de Sor Juana Inés de la Cruz, autora de villancicos religiosos, que hasta la fecha mantienen la tradición de cantarlos durante la época navideña. Hay grupos de cantantes que van de puerta en puerta, entonándolos e invitando a quien quiera a sumarse a los coros. Hace ya varios años fui testigo comprometido de uno de esos grupos, que salió a alegrar al barrio con canciones de tema exclusivamente navideño.

Sin embargo, no conozco a nadie que hoy en día escriba villancicos y menos que dedique su producción literaria a escribirlos con regularidad. El siglo XX fue la tumba de los villancicos, los cuales fueron afectados por la aparición de nuevos géneros musicales, que cada uno por su cuenta originaron las canciones navideñas, que aceptan todo tipo de arreglos musicales, como asimismo el uso de cualquier instrumento. Las canciones navideñas pop democratizaron el género y ampliaron su popularidad con la ayuda de la radiotelefonía, primero, y de la televisión después, pues con el paso de los años ha surgido también otra industria, la de los videos de canciones pop navideñas, que solo son irradiados en televisión durante el mes de diciembre.

La música de Navidad no tiene un ritmo específico y, por el contrario, puede provenir de cualquier género musical. No conozco ninguna canción navideña en ritmo de reguetón, pero seguramente debe haberla. Si bien las canciones de Navidad carecen de un ritmo específico que las identifique en exclusividad, tienen ciertas peculiaridades que las hacen reconocibles. Apenas comienza a sonar White Christmas, escrita en 1942, y que es la canción, en cualquier género musical, más vendida de la historia, con más de 100 millones de copias comercializadas, puede reconocerse que el tono de la voz de Bing Crosby es navideño, que hay algo especial asociado a los días decembrinos y en especial al 25, pues todas las canciones destacan la importancia de esa fecha.

Desde fines de noviembre hasta principios de enero, la realidad tiene una carga de nostalgia mayor que, por ejemplo, abril, junio o agosto, cuando la gente vive al día, sin recordar cómo fueron los abriles, los junios y los agostos de años anteriores. Podemos adivinar en qué época estamos, cuando en la radio escuchamos Feliz Navidad, canción de José Feliciano que, como el propio Papá Noel, nunca pasa de moda, aunque fue estrenada en 1970. No es la única que invade la onda radial, aunque es una de las que tiene mayor permanente popularidad. Por eso cada diciembre renace como si nunca se hubiera ido. Otras por el estilo consiguen algo similar. La lista de notables canciones navideñas es larga y está siempre en vías de desarrollo, pues cada año son decenas los artistas que graban un álbum conteniendo únicamente temas alusivos a la Navidad. Las radios, sobre todo en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá, les dan prioridad, por lo que más de una alcanza a convertirse en hit con ventas millonarias. Y no necesariamente la canción debe ser nueva. Esta semana, por ejemplo, el primer lugar en el ranking de Billboard lo ocupa All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, grabada en 1994. Debieron pasar 25 años para que la canción alcanzara el sitial de privilegio. La octava posición mientras tanto, la ocupa la legendaria Brenda Lee con Rockin’ Around the Christmas Tree, canción que Lee grabó en 1958, y que de entonces a la fecha vendió más de 25 millones de copias.

En el ranking de los Top 40 de Billboard de esta semana aparecen también: Holy Jolly Christmas, de Burl Ives, Jingle Bell Rock, de Bobby Helms, It’s The Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams, Last Christmas, de Wham!, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, de Dean Martin, The Christmas Song (Merry Christmas To You), de Nat King Cole, y Feliz Navidad, de José Feliciano. En el ranking de Gran Bretaña, All I Want for Christmas Is You ocupa esta semana la sexta posición, en tanto Do They Know Its Christmas se encuentra en el puesto 15. La canción, del colectivo Band Aid y que cumple 35 años de grabada, en una historia aparte en la historia de la música, no solo aquella con tinte navideño. Creo, sin ánimo de exagerar, que es la canción más distintiva de la Navidad y lidera la lista de las imprescindibles: aquellas que no pasan de moda ni dejan de ser contemporáneas, y que invitan a evocar en tiempo futuro un mundo mejor.

A esa lista selecta pertenecen asimismo: Happy Xmas (War Is Over) (John Lennon y Yoko Ono); Peace on Earth/Little Drummer Boy (David Bowie y Bing Crosby); Who Took the Merry Out of Christmas? (The Staple Singers); White Christmas (Otis Redding); Christmas (Baby Please Come Home) (Darlene Love); Joel the Lump of Coal (The Killers); Christmas Is All Around (Bill Nighy); Home For Christmas (Hall & Oates); I Was Born on Christmas Day (Saint Etienne); River (Joni Mitchell); I Wish It Could Be Christmas Everyday (Wizzard); Merry Xmas Everybody (Slade); Just Like Christmas (Low); Mary’s Boy Child / Oh My Lord (Boney M); Santa Claus Is Comin’ To Town (Bruce Springsteen); 2000 Miles (The Pretenders); Put a Little Love in Your Heart (Annie Lennox y Al Green); además de las ya mencionadas de Mariah Carey, de Wham!, y de José Feliciano.

La historia de cómo fue la inspiración y de cómo se grabó Do They Know Its Christmas daría para escribir un libro (aún no se ha hecho). El 23 de octubre de 1984, Bob Geldof, líder del grupo The Boomtown Rats, y su esposa, la locutora de televisión Paula Yates, vieron en la cadena BBC un reporte especial hecho por el prestigioso periodista británico Michael Buerk, sobre la situación en Etiopia, donde se vivía “una hambruna bíblica en el siglo XX […] lo más cercano al infierno en la Tierra”. El reporte tuvo un extraordinario impacto en los televidentes, quienes comenzaron a hacer donaciones para ayudar al país africano. Geldof le dijo a su mujer que debían hacer algo y lo primero que se le ocurrió fue grabar una canción con la participación de otros cantantes y dedicar todas las recaudaciones de las ventas a la ayuda humanitaria de Etiopia. En cuestión de horas ya estaba en marcha Do They Know Its Christmas, que se transformó en una canción producto de un acto de fraternidad de varias de las principales estrellas musicales de la década de 1980, cuya imagen oscila hoy entre el mito y la leyenda.

La grabación fue una carrera contra el tiempo, pues la canción debía salir a la venta a principios de diciembre, a más no tardar. Geldof comenzó a llamar a sus amigos. Sting fue el primero que dijo sí, después Simon Le Bon, de Duran Duran, Bono, Boy George, Phil Collins (cuya batería le otorga un sonido inconfundible a la grabación) y así, en cuestión de horas, se fueron sumando los demás. Según dijo Geldof años después, solo tres de los invitados a participar dijeron que no por diferentes razones. En pocos días el equipo estaba completo, pero faltaba lo más importante: la canción que iban a grabar. En un principio, dada la falta de tiempo, pensaron en hacer un cover de un tema clásico de Navidad, pero se encontraron con un problema: los fondos que recaudarían serían menos, pues deberían pagar derechos de autor. Con el tiempo encima, Geldof le pidió a Midge Ure, líder del grupo Ultravox, que escribiera una canción. Ure no solo la escribió y produjo. Gracias a su efectividad el proyecto se convirtió en el primer gran acto benéfico en la historia de la música, todos los géneros incluidos.

Do They Know Its Christmas salió a la venta el 3 de diciembre de 1984. Antes de que terminara el mes, ya era número uno en ventas en 13 países. Geldof y Ure calcularon que en un año la canción recaudaría unos cien mil dólares. Se quedaron cortos. Para diciembre de 1985 había recaudado cerca de US$ 10 millones. Del tema se han hecho tres versiones, todas con fines benéficos: la original, una segunda en 2004, y la más reciente en 2014, en la cual participaron Chris Martin (Coldplay), Sam Smith, One Direction, Rita Ore, Ed Sheeran, Ellie Goulding, entre otros. A diferencia de las dos primeras grabaciones, los fondos recaudados en la tercera no fueron destinados a paliar hambrunas sino a combatir el ebola en África occidental. La letra también tuvo una variación. Bono, quien participó en las tres versiones, no dice, “Bueno, esta noche, gracias a Dios que son ellos / en lugar de ti”, tal como cantó a toda voz en las dos primeras, sino, “Esta noche nos estamos sensibilizando y te estamos tocando”. La Navidad también sirve para haya menos desalmados en el mundo.