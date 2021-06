La Comisión de Apelaciones de AUF anuló el sumario contra Claudia Umpiérrez; "Me siento tranquila", dijo

La Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dictaminó este lunes por unanimidad que no existe una causa para haberle iniciado un sumario a la árbitra Claudia Umpiérrez luego de sus declaraciones al programa Polideportivo de canal 12.

“Me siento tranquila de que la justicia tarda, pero llega. La hemos pasado bastante fea en estos meses y quiero estar esta tarde con mi familia”, dijo Umpiérrez este lunes consultada por Referí luego de conocido el fallo.

Cabe recordar que el Colegio de Árbitros le había iniciado un sumario debido a que ella habló sobre una asamblea por la que 40 asociados a la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) solicitaron medidas ante 10 descensos de categoría.

Según sus declaraciones fueron “descensos irregulares” determinados por comisiones que “les informaron a los árbitros que estaban cumpliendo un mandato de la AUF a los efectos de reducir la cantidad de árbitros”.

En el artículo 93 del reglamento de los árbitros se establece que los jueces tienen prohibido realizar declaraciones sobre fallos, determinaciones o resoluciones adoptadas por autoridades de la AUF o instituciones que la integran. Como Umpiérrez invadió ese espacio prohibido, fue el disparador para los pasos que dio la AUF, que designó al abogado Emilio Mikolich como juez sumariante.

Leonardo Carreño

Claudia Umpiérrez volvió este fin de semana a las canchas

Esto determinó que en marzo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la bajara de la Copa Libertadores femenina cuando ya estaba designada.

En diciembre pasado, Umpiérrez se presentó como candidata a las elecciones en Audaf y perdió con Yimmi Álvarez por solo cinco votos, 62 a 57.

Como informó Referí el pasado 11 de mayo, el juez sumariante Mikolich nombrado por la Asociación determinó que Umpiérrez cometió “una falta moderada” y recomendó sancionarla de tres a cinco partidos y el Parlamento citó a declarar a la AUF.

En ese entonces, la abogada de Umpiérrez, Karem Lancaster, señaló a Referí que su defendida aún no estaba sancionada “porque no nos notificaron nada. Tenemos un informe del instructor que en teoría sugiere lo que ya sabíamos. Hemos tratado de ser herméticos para proteger el procedimiento y desde nuestro lugar no surgió la información" indicó.

Luego de que fuera eliminada de la Copa Libertadores femenina, y debido a este tema, Umpiérrez también se quedó sin la participación como árbitra en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cabe señalar que la citada árbitra estuvo durante este fin de semana como cuarta árbitra por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El pasado viernes integró la cuaterna en el partido Progreso-Liverpool en el Parque Paladino y este lunes estuvo en el Capurro en el triunfo de Fénix 1-0 sobre Villa Española.

El texto completo de la resolución que la absuelve, dice lo siguiente:

“1) Declárese la inexistencia de causa para el inicio de sumario al árbitro Dra. Claudia Umpiérrez y clausúranse estas actuaciones por considerar que no existió falta administrativa alguna por su parte en las declaraciones al programa Polideportivo emitido por canal 12 el 17 de enero del corriente año.

2) Comuníquese a la sumariada, a la Comisión de Árbitros en tanto órgano que declaró el sumario a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a la Conmebol”.

Y firman el mismo los doctores Rodolfo Ponce de León, Carlos Mata, Fernando Aguirre, Hugo Lens y Álvaro Da Silva.