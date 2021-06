La confesión de D’Alessandro: ¿con qué uruguayo iría a la guerra?

El volante de Nacional Andrés D’Alessandro confesó que en caso de elegir a un uruguayo para ir a una guerra lo haría con su compañero de equipo Alfonso Trezza, a quien elogió por su entrega constante.

“Me llevo a Trezza. Me lo llevo al 'enano', porque siempre lo jodo y le digo 'con vos voy a la guerra', dijo el argentino en un juego que le realizaron en una nota de Nacional TV, en el que le preguntaron con qué dos uruguayos iría a la batalla.

D’Alessandro solo eligió a su compañero de equipo, con quien para él ya sería suficiente.

“Es un loco que, sacando las cualidades, se mata. Lo veo siempre entrenar bien y entregarse dentro de la cancha, se entrega al máximo. Y siempre lo jodo y le digo con vos voy a la guerra. No me importa si erramos pases, no me importa”, comentó

“En mi forma de pensar, en lo que aprendí del fútbol, no se negocia la entrega y él es un reflejo de eso”, agregó el volante de 40 años.

Diego Battiste

Alfonso Trezza celebra uno de sus dos goles en el Apertura

“Me lo llevo a él solo, los dos chiquitos, espalda con espalda, y vemos lo que hacemos”, bromeó el argentino que pasa por un gran momento en los tricolores.

Trezza también está teniendo buenos rendimientos, siendo titular en el equipo de Alejandro Cappuccio en los cinco partidos disputados en el Apertura, como uno de los volantes por afuera en la alineación.

Fotos Diego Battiste

D'Alessandro en el Paladino

El floridense de 21 años ha aprovechado la continuidad en el equipo y respondió con goles, lleva marcado dos, y también con asistencias, además de su ida y vuelta constante.

Puede repetir el equipo

Nacional entrenó esta semana en Los Céspedes de cara al partido del próximo sábado ante Boston River que se jugará en el Parque Artigas, la cancha de Juventud de Las Piedras, desde la hora 15:00.

Este jueves la práctica fue en horario matutino.

Cappuccio puede repetir el equipo que viene jugando los últimos partidos, en los que no han estado los futbolistas convocados a la selección uruguaya, Sergio Rochet, Camilo Cándido y Brian Ocampo, quienes disputarán la Copa América.

El once inicial en la última victoria ante Fénix fue con Martín Rodríguez; Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Nicolás Marichal y Armando Méndez; Gabriel Neves y Facundo Píriz; Alfonso Trezza, Pablo García, Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio.

Tomografía a Felipe Carballo

El volante tricolor Felipe Carballo será sometido a una tomografía de su cráneo este jueves, para saber si ya se selló la fractura que sufrió en el partido ante Atlético Nacional en Colombia, encuentro disputado el pasado 13 de mayo, fecha desde la que el jugador no ha vuelto a los campos de juego.

Carlos Ortega / AFP / Pool

El susto de Carballo en Colombia

Luego de hacer reposo domiciliario en las primeros días tras el golpe, el mediocampista lleva dos semanas entrenando diferenciado en Los Céspedes bajo las órdenes del preparador físico Julio Moreno.

La tomografía que se le realizará este jueves permitirá conocer si se soldó bien la fractura que sufrió y en caso de ser así la semana próxima comenzará a entrenar a la par del grupo. De lo contrario, seguirá en modo diferenciado hasta su recuperación total.