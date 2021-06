De España a Nacional: Yamila Badell se suma a las tricolores atraída por su proyecto profesional

El Club Nacional de Football anunció este lunes la contratación de Yamila Badell, la delantera de la selección uruguaya que llega a los tricolores en un pase que sacude el fútbol femenino local.

“Se viene un anuncio de los lindos e importantes. Le vamos a poner suspenso, sabrán disculpar”, había comunicado la cuenta de Twitter de Nacional Femenino la semana pasada.

Este lunes se desveló el misterio con la confirmación de la contratación de Badell, la delantera de 25 años que ya estuvo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y posó con la camiseta tricolor

“Desde hoy la delantera con muchos años de carrera en el exterior, estará junto a nosotros para sumarle a las Campeonas Uruguayas, sus goles y su fútbol”, indicaron en la cuenta del fútbol femenino tricolor.

¡¡¡Bienvenida a @Nacional @yamilabadell11 !!!

Desde hoy la delantera con muchos años de carrera en el exterior, estará junto a nosotros para sumarle a las Campeonas Uruguayas, sus goles y su fútbol. #NacionalNacional pic.twitter.com/cYGEdEFCIC — Nacional FutFemenino (@CNdeFfemenino) June 14, 2021

Además, la cuenta principal de Nacional le dio la bienvenida. "Gran incorporación para la temporada 2021 y la Libertadores Femenina", indicaron.

De esta forma, la jugadora, hija del futbolista Gustavo Badell, quien también defendió a Nacional en la década de 1990, se suma a las albas.

La atacante regresa al fútbol uruguayo tras su experiencia en España.

@Nacional

Yamila Badell se suma a Nacional

Badell se formó en Colón FC donde jugó desde 2010 a 2015. Luego pasó a España para jugar en Málaga por una temporada y volvió al equipo rojiverde.

En 2017 volvió a viajar para jugar en TACON, club que luego fue incorporado por Real Madrid en 2020 para tener su equipo femenino.

El último equipo de la uruguaya antes de llegar a Nacional fue Racing Féminas, la filial femenina de Racing de Santander.

Con la selección, Badell tiene el logro de ser la primera futbolista uruguaya en marcar un gol en un mundial FIFA, al anotar en el Mundial sub 17 de Azarbaiyán en 2012.

En ese mismo año también fue la goleadora del Sudamericano de la categoría disputado en Bolivia, con 9 goles. En ese torneo Uruguay salió segundo, por detrás de Brasil.

El proyecto la convenció

En Nacional están muy contentos con la llegada de Badell, que se suma al proyecto de profesionalización que el club ha impulsado en el fútbol femenino, algo que incidió para su arribó a Los Céspedes.

“Viene de jugar varias temporadas en España, tiene Sudamericanos con Uruguay desde 2012, convirtió el primer gol de Uruguay en un Mundial, viene de ser goleadora en una Copa Libertadores en su momento con Colón”, destacó a Referí Javier Noble, el coordinador del fútbol femenino de los albos, cuyo cargo responde al manager deportivo Iván Alonso y al secretario técnico Sebastián Taramasco.

Yamila Badell en la selección

“Es una jugadora con una trayectoria y una estirpe que parece que tuviera ya 10 o 12 años jugando y tiene 25 años recién. Entonces, para nosotros es un estímulo a seguir profesionalizando esta actividad”, agregó.

La transformación del fútbol femenino en Nacional comenzó en octubre de 2019, y desde 2020, los tricolores comenzaron a hacer contrato a sus futbolistas del primer equipo, siendo pioneros en implementar ese avance en el fútbol femenino local.

Primero fueron tres contratos en mayo de 2020, en enero de este año llegaron a 11 y actualmente son 22 las jugadoras que tienen su vínculo con el club, es decir, todo el plantel.

Además, todos los entrenadores y asistentes de todas las categorías femeninas cuentan con títulos profesionales y las jugadoras de todas las divisionales entrenan en Los Céspedes con las mismas condiciones y recursos que los equipos masculinos.

La profesionalización del fútbol femenino tricolor fue uno de los factores que incidió para que Badell dejara el fútbol español y regresara a Uruguay. “Pensamos, y creo que es donde sintonizamos más con ella, tuvimos algunas reuniones por zoom primero para conversar la posibilidad cuando todavía estaba en España, y su mayor ambición era venir a un lugar donde pudiera desarrollarse como profesional”, dijo Noble.

“Creo que Nacional hoy ofrece esas condiciones en término de entrenamientos, profesionales que de algún modo todos los que estamos a cargo de las actividades somos personas formadas para lo que hacemos”, sostuvo el coordinador.

Yamila en Racing Féminas de España

“Y quizás eso en el fútbol femenino hoy marca un diferencial, que creo que incluso puede haber diferencias de posibilidades hasta con equipos masculinos, profesionales incluso, en términos de condiciones, de accesibilidad, de posibilidades de entrenamiento con distintos tipos de recursos… Eso, estando en un club como Nacional, no solo porque es femenino, sino porque en Nacional se trabaja en las mismas instalaciones y con los mismos materiales femenino, masculino o quien sea, dentro de un esquema de trabajo que dispone toda la infraestructura para que cada modalidad y cada categoría tenga lo mejor posible”, agregó.

Para Noble, eso le permite a Nacional estar en condiciones de ofrecerle a Badell “una propuesta de nivel y jerarquía que una jugadora de su estirpe puede estar buscando”.

La llegada de la futbolista coincide con la finalización de la temporada en España. La opción de Nacional le permite además estar cerca de su familia, en su país, y jugando a nivel local e internacional.

Desde Nacional también la convencieron con la disputa de la Copa Libertadores que las vigentes campeonas uruguayas jugarán a fines de setiembre y octubre, y también la posibilidad de ir por el bicampeonato local.

“Y quien dice empezar a pensar con ella en instalarse en Nacional de forma definitiva”, dijo Noble, ilusionado con poder contar con Badell en el futuro. “Es muy joven, tiene muchas condiciones para volver a salir y jugar en el exterior de nuevo pero la verdad que es tentador, es muy buena jugadora, hoy ya entrenó, está en una excelente forma física”, comentó.

“Es una jugadora que da gusto incorporar a un equipo porque uno sabe que, podrá jugar más, o menos, hacer más goles, o no, pero sintoniza de inmediato con los criterios profesionales con los que nos conducimos quienes estamos al frente de la propuesta del fútbol femenino del club”, agregó Noble. “Estamos muy conformes y me parece que Yamila también”.

El plan de Decurnex para el fútbol femenino

Cuando José Decurnex tomó la presidencia de Nacional ea fines de 2018, el objetivo prioritario fue poner el club en orden ya que estaba en una crisis financiera. Para eso se comenzó con el primer equipo masculino, haciendo una reestructuración.

Cuando el fútbol masculino profesional comenzó a tomar la forma que querían en octubre 2019, Nacional abordó su plan en el fútbol femenino.

El femenino estaba en la estructura de deportes anexos y lo consideraban un deporte menor dentro del club. La primera decisión fue devolver la estructura deportiva del femenino a Los Céspedes.

@Nacional

Nacional festejó el título 2020

En este ciclo de Decurnex en Nacional, cambió el paradigma del fútbol en el club: ya no es un deporte masculino.

En ese primer año, 2019, no buscaron resultados deportivos. Fue campeón Peñarol. Sin embargo, se plantearon generar inversión en el femenino, dotar de recursos humanos capacitados y de infraestructura para que las jóvenes puedan desarrollar todo el potencial que llevan dentro.

Así profundizaron en la transformación. Actualmente Nacional tiene fútbol femenino desde los cuatro años hasta mayores. Se divide en 4 a 12, sub 12, sub 14, sub 16, sub 19 y mayores.

El resultado: en 2020 Nacional fue campeón invicto en mayores y en sub 19 y segundo en sub 16.

@Nacional

Las campeonas 2020

Nacional se planteó como objetivo en el fútbol masculino y femenino romper los moldes: hasta ahora el razonamiento y funcionamiento natural de los dirigentes es: consigan los resultados y después se genera la inversión. Nacional procedió al revés, generó inversión y para conseguir resultados.