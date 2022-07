La Corte Electoral fija nueva fecha de elecciones universitarias y gremios la critican por no consultarla

Estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de la República deberán acudir a las urnas para las elecciones universitarias obligatorias el próximo 19 de octubre. De no hacerlo, serán pasibles de una multa que, si bien aún no se fijó, podría ser de 5 unidades reajustables, según las realizadas el año pasado.

La elección estaba prevista para la segunda quincena de setiembre y se postergó para el 19 de octubre de 2022.

Para esta instancia, la Corte Electoral decidió prohibir el voto observado interdepartamental luego de que se desbordaran los circuitos del interior del país.

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (Udelar) y la Sala de Egresados se manifestaron en contra prohibir el voto interdepartamental observado porque “va a alejar a miles de estudiantes” de la elección y el cambio de fecha "inconsulto" con quienes protagonizarán los comicios.

Los grupos que están obligados a votar realizaron una conferencia de prensa este martes en la que manifestaron su discrepancia con la resolución de la Corte.

La historia del cortocircuito

El cruce entre las gremiales y la Corte tiene su origen en las elecciones universitarias del 29 de setiembre de 2021. En ese momento, a través de un comunicado, el organismo reportó una "inusual afluencia" de votantes en algunos circuitos del interior, así como también un "número excesivo" de sufragios observados que, en algunos circuitos, duplicaron a los habilitados para votar sin observación y enlentecieron el proceso.

Debido a las demoras que experimentaron los convocados en algunas zonas, la Corte decidió extender el horario de votación dos horas más de lo previsto. Además, determinó como motivo de justificación del no voto el no haber podido votar vencido el referido plazo de prórroga.

En su momento, la Corte Electoral informó que el 75% de las personas habilitadas para votar lo hizo en alguna parte del país, en tanto el porcentaje de adhesiones en Montevideo fue de 63%.

Andrés Fernández, secretario de Comunicación de la FEUU, manifestó en diálogo con El Observador que en 2021 hubo “una mala preparación de la Corte” para las elecciones, a pesar de que la Udelar le proporcionó “con meses de antelación” la información necesaria. “Faltaron circuitos en Montevideo para la Facultad de Medicina y en el interior del país en casi todos los departamentos salvo Maldonado”, apuntó.

“La Universidad, a través del formulario estadístico que todos los estudiantes llenan anualmente, les dijo ‘va a haber tantos miles de estudiantes en Tacuarembó, en Salto, en Lagomar, en Rocha, etc…’ pero la corte delegó eso las comisiones departamentales”, dijo Fernández.

Con eso, según el dirigente de la FEUU, no tuvieron previsto que, por el contexto de pandemia, los estudiantes estaban cursando desde su casa. “Entonces había miles y miles de personas más en los circuitos del interior y eso generó un caos importante”, puntualizó.

En esa línea, Fernández expresó que este año apuntan a “evitar que eso suceda de vuelta” ya que tienen “la información para decir bueno, faltan tantos circuitos acá y allá”. Sin embargo, señaló que, en 2022, como la Corte Electoral “no quiere pagar el costo político del papelón del año pasado pero tampoco quiere hacer las cosas bien” tomaron la decisión de prohibir el voto interdepartamental.

“Eso va a alejar a miles de estudiantes, sobre todo porque hay varias facultades que siguen con un funcionamiento híbrido, entonces sobre todos los ciclos iniciales siguen en sus departamentos de procedencia”, argumentó. Y agregó: “Lo que está sucediendo ahora es que quien está circunstancialmente en este semestre en Montevideo pero que el que viene no va a estar porque vive en el interior o se fue por problemas familiares, no va a poder votar”.

Fernández también apuntó contra el cambio en la fecha de la elección y sostuvo que al desarrollarse en octubre coinciden con la elección del nuevo rectorado. “Todo se complica porque le quieren trasladar el peso político de que la gente no pueda votar a la Udelar porque es la cara visible de las elecciones. Al mismo tiempo, no respeta las fechas que ya estaban acordadas, se cambió la fecha a último momento”, expresó.

Además, dijo que estos son cambios “muy grandes” por lo que “no permiten mitigar todos los daños”. “Si vos tenés uno o dos años para esto, la gente se va enterando de que te tiene que pedir un cambio de padrón, de departamento, pero ahora en dos meses es imposible, el tiempo físico material para efectivamente procesar con la debida diligencia un aviso de cambio de padrón no existe, no hay forma”, afirmó.

La decisión inamovible de la Corte Electoral

El ministro de la Corte Electoral José Garchitorena dijo a El Observador que por más que se ha “trabajado mucho con la universidad procurando mejorar el padrón”, este aún tiene “muchas deficiencias” ya que se nutre de información de diferentes procedencias y eso hace que la información no tenga buena calidad.

“No está muy claro que el domicilio que figura sea el actual de las personas. Eso pasa sobre todo con egresados, que es el orden que tiene menos vínculo con la universidad. Para eso recurrimos generalmente a las cajas (profesional, notarial) procurando actualizar la información del elector, pero que tampoco es una garantía”, ejemplificó.

Y agregó: “Eso genera el problema de que mucha gente vote fuera del circuito que le corresponde de acuerdo al padrón. En la elección pasada se vio que hubo muchísima gente que votó observado y eso enlentece el trabajo de la mesa. Gente que incluso estaba votando en su circuito correspondiente, no llegó a votar porque había otras personas de otros circuitos de otros departamentos”.

Garchitorena también señaló que las elecciones universitarias cada año se están “complejizando” más debido al crecimiento en la matrícula y en el despliegue territorial. En ese contexto, el órgano definió “empezar a organizar la elección con criterios electorales más adecuados o más parecidos a los que tienen las otras elecciones que organiza donde, por ejemplo, el voto observado interdepartamental está prohibido hace 40 años”.

Camilo dos Santos

“La única decisión que tomó la corte fue prohibir el voto observado interdepartamental procurando que todos aquellos que efectivamente no estén residiendo en el lugar donde, según el plan circuital le corresponde votar, hagan el cambio”, expresó.

El ministro explicó que, una vez que la Udelar le entregue a la corte los padrones, todas aquellas personas que figuren como electores en un lugar donde no residen van a poder hacer el reclamo a través del sitio web de la Corte Electoral, informando su domicilio actual.

A su vez, informó que está previsto que aquellas personas que, por razón de encontrarse en un departamento distinto al que les corresponde votar, no puedan hacerlo, pueden invocar esa situación como causa de fuerza mayor para justificar la no emisión del voto.

Ante el planteo de que esta decisión podría derivar en que mucha gente no vaya a votar, Garchitorena explicó que no es posible “hacer una elección a medida de cada uno” sino que “tienen que haber criterios generales porque eso también hace las garantías electorales”.

“Votar es una responsabilidad e implica una carga para el elector de decir dónde reside. Cuando uno se va a la Corte Electoral se inscribe en función de su domicilio, dónde trabaja o dónde estudia o el departamento donde se reciben en el caso del egresado, pero eso es una carga que tiene que tener el elector”, sentenció.