La crisis del gigante chino Evergrande y una deuda de US$ 300 mil millones que atemoriza a las bolsas mundiales

Las bolsas mundiales se tiñeron de rojo este lunes. Es que los mercados temen a las consecuencias de una posible quiebra del gigante chino del sector inmobiliario Evergrande. La firma fundada en 1996 ha reconocido que puede tener problemas para atender sus deudas y obligaciones, que ascienden a más de US$ 300 mil millones.

"La conmoción en el sector inmobiliario de China sigue sacudiendo los mercados mundiales", señaló Chris Low, economista jefe de FHN Financial. "Evergrande debe pagar intereses esta semana y hay fuertes chances de que la empresa no pueda hacerlo", dijo este analista citado por la agencia AFP. Las acciones de otros promotores inmobiliarios también caen y los inversores temen un contagio hacia todo el sector. Los títulos de la empresa china al borde de la quiebra cayeron 17% este lunes en Hong Kong y llevan una caída de casi 90% con respecto al comienzo del año.

Evergrande tiene unos 1.300 emprendimientos en China. El segundo desarrollador inmobiliario del país financió su rápido ascenso con créditos para la compra de terrenos y luego la venta rápida de apartamentos, a pesar de los bajos márgenes de ganancia. Con ese dinero ejecutaba nuevos proyectos y continuaba con el ciclo.

Este mes la compañía admitió que estaba teniendo problemas de liquidez, lo que derivó en la suspensión de algunos proyectos por falta de pago a los proveedores. Si no tiene suficiente dinero para completar sus proyectos, por lo tanto, será difícil que pueda generar nuevas ganancias.

Además, las ventas de propiedades de Evergrande vienen cayendo desde junio pasado, a pesar de los grandes descuentos que ha ofrecido. Las operaciones de agosto se hundieron un 26% interanual y todo parece indicar que setiembre seguirá en la misma trayectoria, agravada por la incertidumbre y los proyectos paralizados, explicó una nota del diario El Cronista de Buenos Aires.

AFP

Un hombre pasa frente a un complejo de viviendas del promotor inmobiliario chino Evergrande en Guangzhou.

Por otro lado, a fines del mes pasado, Evergrande le envió un comunicado a la Bolsa de Hong Kong, en la que alertó que el grupo tenía "riesgos de incumplimientos de préstamos y casos de litigios fuera de su curso normal de negocios" y que el "significativo declive" en las ventas, que se proyecta también para setiembre, "provocará un continuo deterioro de la recaudación de efectivo (...), lo que a su vez ejercerá una tremenda presión sobre el flujo de caja y la liquidez del grupo".

Además de los canales bancarios y de bonos habituales, el promotor también habría recurrido al "shadow banking" (como se conoce al sector bancario informal chino) incluyendo fideicomisos, productos de gestión de patrimonio y papeles comerciales.

En medio de una grave crisis de liquidez, la compañía tiene que afrontar pagos de intereses por US$ 669 millones en lo que resta de 2021. La semana pasada, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China le dijo a los bancos que Evergrande no podría hacer frente a una serie de obligaciones que vencían esta semana, según supo Bloomberg. Tampoco está claro si la empresa podrá pagar US$ 83,5 millones en intereses de bonos, este próximo jueves.

Efecto dominó y contagio global

El retraso en los pagos podría desencadenar incumplimientos cruzados, ya que muchas instituciones financieras están expuestas a Evergrande mediante préstamos directos y participaciones indirectas a través de diferentes instrumentos financieros.

La situación también puede extenderse a otros desarrolladores del sector, que también dependen en gran medida de los mercados de deuda. Además, Evergrande cuenta con grandes empresas internacionales entre sus inversores, como Allianz, Ashmore y BlackRock. Es probable que un incumplimiento tenga efectos en los mercados mundiales.

La deuda total de Evergrande está estimada en unos US$ 300 mil millones, equivalente al 2% del PIB chino. Según explicó el diario español Expansión, de esa cifra hay unos US$ 19.000 millones que son bonos en el mercado offshore (para inversionistas extranjeros). Éstas serían cantidades asumibles para sus 250 acreedores, entre los que hay grandes fondos occidentales.

Pero destaca que si la crisis se extiende a la totalidad del sector inmobiliario chino, el pasivo llega a US$ 4,7 billones. Y si el contagio arrastra a todos los bonos en el mercado offshore chino en caso de pérdida de confianza de los inversores extranjeros, el valor nominal de esas emisiones es de US$ 209.000 millones.

Hay analistas que apuntan a un posible efecto dominó que lleve a la bancarrota de bancos y otras instituciones con exposición a Evergrande. "Este escenario contagiaría de nuevo otros activos financieros chinos y afectaría al sector financiero, tanto en mercados desarrollados como emergentes en bolsa y bonos, con la corrección liderada por los nombres con directa exposición a Evergrande, sus filiales o acreedores", señaló la firma UBS.

Un rescate en duda

Las autoridades chinas que han contratado a asesores para investigar las finanzas de Evergrande en un potencial paso hacia la restructuración del grupo, no han asegurado públicamente que exista un plan del Estado para resolver la crisis.

El gobierno está en una encrucijada: salvar a la empresa, cuyo colapso podría traer grandes problemas para el sector financiero y la economía china; o mantenerse firme en su campaña para regular al mercado inmobiliario. El desenlace se conocerá pronto.

(Con información de El Cronista, Expansión y AFP)