La despedida de Fernando Pereira como presidente del PIT-CNT

Fernando Pereira renunció a la presidencia del PIT-CNT en el XIV Congreso Nacional Ordinario del gremio llevado a cabo este viernes. El objetivo de Pereira, quien estuvo 25 años al frente de la dirigencia sindical, es seguir su camino como presidente del Frente Amplio.

“Naturalmente es un momento duro, difícil, complejo, pero créanme que es una decisión meditada, reflexiva, pensada. Créanme que me costó tomar la decisión", dijo el exdirigente en su último discurso, según informó El País.

Pereira dijo en setiembre que "resolvió" ser candidato del Frente Amplio, por lo que pediría licencia de su puesto en el PIT-CNT. Este viernes, terminada la licencia, abandona el mando del sindicato.

"Este movimiento sindical no precisa de ningún dirigente para seguir adelante marcando la línea", subrayó el exdirigente y añadió que los que se preocupan por su salida “no conocen” al PIT-CNT. “Es colectivo, de unidad, lucha, solidaridad, de no olvidar a los que están en malas condiciones, apoya ollas populares (...)", manifestó Pereira.

En estas líneas, Pereira dijo en rueda de prensa antes del discurso que “no deja de reconocer” que es uno de los días en el que está “más nervioso” de su vida. Enfatizó que desde este viernes estará dedicado a intentar ser presidente del Frente Amplio "con el mismo amor, dedicación y tiempo que le he dedicado al movimiento sindical".

"Soy consciente que el día que me voy no decido. No me quedo en la sombra para opinar, ni he participado en ninguna reunión previa al congreso, ni voy a participar en reuniones posteriores porque confío mucho en mis compañeros", concluyó.