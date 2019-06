La despedida de la selección uruguaya por dentro: así fue la cena de la Fundación Celeste

La foto ya la sacaron, pero él los sigue mirando. La sonrisa ya no es la misma que la que puso cuando el flash se disparó, pero de todas formas un remanente de ella se le cuela en su gesto de asombro. El niño no aparta los ojos de Diego Lugano, el mismo que hace segundos le palmeaba la espalda, y recién sale de su fascinación cuando otra de las figuras que ve regularmente por televisión se le aparece de la nada y frente a él. Ahora, el que se lleva sus miradas es Diego Godín, el faraón, el capitán. Y en su puño bien cerrado, la camiseta celeste sigue apretada, esperando la firma.

La escena bien podría haber sucedido en el Estadio Centenario, en algunos de los años en los que ambos futbolistas compartieron la zaga de la selección uruguaya de fútbol. Sin embargo, el entorno es bien diferente: la locación es Villa Domus, un salón de fiestas en las afueras de Montevideo, y Lugano y Godín no están vestidos con el equipo para saltar a la cancha, sino de gala y listos para ser los anfitriones de una noche atípica. El marco es, entonces, una nueva cena anual de la Fundación Celeste, un acontecimiento que con esta segunda edición busca consolidarse en la agenda regular de la selección.

En ese sentido, la imagen del niño parece ser ideal para pintar los objetivos de esta organización benéfica que los jugadores de la selección crearon tras la finalización del Mundial de Sudáfrica de 2010, en el que se consiguió el histórico cuarto puesto. Así, desde hace ocho años y con la presencia de figuras claves que ya no están en la selección –Lugano, por ejemplo– pero siguen siendo preponderantes en el grupo liderado por Óscar Washington Tabárez, la Fundación Celeste ha desarrollado diferentes programas deportivos y sociales en escuelas, clubes y sectores de la población determinados.

Con el objetivo de recaudar fondos para estas iniciativas es que, desde el año pasado, se realiza esta gala en la que se homenajea a los jugadores pasados y actuales, y en la que se presentan algunos de los lineamientos básicos de la fundación. Y que, además, sirvió en ambas ocasiones para despedir al equipo de cara a dos citas deportivas importantes: el Mundial de Rusia en 2018, la Copa América de Brasil este año. Durante toda la noche los focos estuvieron puestos en los hombres de Tabárez, que subieron y bajaron del escenario en el que Roberto Moar y Ana Inés Martínez oficiaban de presentadores, según requiriera la ocasión. En ese sentido, la cena sirvió como recordatorio de una de las últimas grandes conquistas celestes a nivel internacional: la Copa América que Uruguay levantó en 2011 en el estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires.

En la noche no estuvieron presentes todos los jugadores actuales, ni tampoco todos los que fueron parte de aquella selección del 2010 y 2011, pero sin embargo aquellos que pudieron llegar funcionaron como una muestra representativa y transgeneracional del grupo que logró conformar el actual cuerpo técnico celeste. Con pocas corbatas, telas italianas, rubios platinados y cortes de pelo europeos, Luis Suárez, Diego Godín, Christian Stuani, Maxi Gómez, Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro, Jorge Fucile, Nahitan Nández, Juan Castillo, Diego Scotti, Diego Lugano y Marcelo Sarachi fueron los encargados de guiar una noche que tuvo, además, presentaciones musicales de los músicos que hacen a la banda de sonidos de la selección: Lucas Sugo, Agustín Casanova –que accedió a tantas fotos como los futbolistas– y Eduardo "Pitufo" Lombardo.

En terreno gastronómico, los comensales pudieron disfrutar de un menú preparado por la cocinera Alicia Magariños, que también diseñó el de la primera edición celebrada el año pasado. La cena consistió de diversos aperitivos fríos y calientes –tulipa de masa filo con rúcula, salmón y eneldo, cucharitas crocantes con portobello; rolls de jamón crudo, quesos combinados y peras caramelizadas; tulipas de roquefort y peras; pinchos de salmón con semillas y teriyaki, entre otros– y un ojo de bife con salsa de hongos, acompañado de puré de batata rústico, soufllé de queso y chips de batata como plato principal. Para el final, una sinfonía de degustación de mini postres –manjar del cielo, pasión de chocolate y un cheescake de frutos rojos–.

Más allá de ser una despedida formal para los jugadores que partirán a Brasil a disputar la Copa América, la cena debía cumplir con su cometido principal, que era recaudar fondos. Y es por eso que todas las personas que se hicieron presentes en la gala debieron pagar o un ticket de US$ 500, o bien formar parte de una mesa para once personas, que costaba lo mismo que el año anterior: US$ 5.000.

Palabra del capitán

En la previa a la cena, Diego Godín habló con El Observador sobre la importancia de la Fundación Celeste y el rol que ella juega en la vida de los futbolistas de la selección, así como del propósito de esta segunda edición de la cena. "Ojalá se pueda mantener en el tiempo, pero es difícil porque estamos poco tiempo en Uruguay. Es un momento lindo para reencontrarnos con los compañeros, pasar un momento agradable, y dar a la vez un poco de visibilidad a la fundación. Trabajamos con niños y tenemos una responsabilidad que cumplir como figuras pública, y sabemos que con un poquito a veces se puede ayudar mucho", dijo el capitán de la selección.

Y después respondió la pregunta evidente sobre qué esperar de este nuevo campeonato. Godín que está acostumbrado a contestar lo mismo uno y otra vez dijo con su entusiasmo y compromiso habitual: "Sabemos que va a ser difícil, pero Uruguay tiene la responsabilidad y la obligación de intentar de ganar la copa".