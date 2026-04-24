El país de Sudamérica que la Conmebol analiza como posible sede de la Copa América 2028, para la que "hay mucha puja"

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) evalúa a Ecuador como posible sede de la Copa América de 2028 , dijo el jueves en Quito el jefe del organismo, Alejandro Domínguez.

La última competición americana se disputó en Estados Unidos en 2024 en medio de altas temperaturas, críticas por errores de organización y seguridad, canchas en mal estado y trifulcas en las gradas.

La Argentina de Lionel Messi se alzó con el título en esa edición a costa de la Colombia de James Rodríguez.

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En Quito, donde se celebró el Congreso Ordinario de la Conmebol este jueves, Domínguez aseguró a periodistas que "hay mucha puja" por la siguiente sede del certamen.

"Es un tema que se está debatiendo, es un tema que va a decidir finalmente el consejo", dijo tras ser consultado si Ecuador está entre las opciones.

Ecuador fue sede de la Copa América en 1993, en la que Argentina venció a México en la final.

"Vamos a tomar la mejor decisión" para el fútbol, agregó Domínguez, al término de la reunión de la Conmebol, a la que asistió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

20240714 Conmebol president Alejandro Domínguez (L) looks at the stands ahead of the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Florida on July 14, 2024. Chandan Khanna / A Alejandro Domínguez Foto: Chandan Khanna / AFP

El titular del órgano rector del fútbol mundial se refirió a la Copa del Mundo de 2026 que se iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

La mayor cita del balompié ha sido sacudida por la política antimigración de Donald Trump, los altos precios de los ingresos a los estadios y la guerra de estadounidenses e israelíes contra Irán, una de las 48 selecciones clasificadas.

En "un mundo muy dividido" como el actual "tenemos que unir a todos los países, tenemos que unir a todos los hinchas en una atmósfera, ojalá de paz, de unión", expresó Infantino.

Los jefes de la FIFA, la Conmebol y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también sostuvieron una reunión privada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Presidente de Ecuador se reunió con presidentes de la FIFA y la Conmebol

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió este jueves en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, a Gianni Infantino, presidente de FIFA y Alejandro Domínguez, titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La cita, que tuvo lugar en el centro colonial de Quito, donde está Carondelet, fue de carácter "reservada", informó a EFE una fuente de la Presidencia.

En el encuentro también participó Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de fútbol (FEF).

Al salir de la cita, Domínguez destacó que es la primera vez que habrá seis representantes sudamericanos en el Mundial: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

La vigésima tercera edición del torneo comenzará el 11 de junio.

Domínguez, quien preside la Conmebol desde el 26 de enero de 2026, presidirá desde este jueves, en Quito, el 82 Congreso ordinario de la entidad que agrupa a las autoridades del fútbol de 10 países.

"Son solamente buenas noticias porque hemos cumplido diez años en la gestión, hemos reinvertido en el fútbol directamente a las asociaciones, miembros y clubes participantes de nuestros torneos, más de tres mil cien millones de dólares, un monto récord, un monto histórico", dijo.

Además, destacó el récord de audiencia de 749 millones de personas viendo las finales de la Conmebol Libertadores y Sudamericana. "La Conmebol sigue creciendo, va a seguir apostando a crecer", subrayó en declaraciones a la prensa.

AFP y EFE