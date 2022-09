La dolorosa caída del rapero Post Malone en un escenario que lo obligó a interrumpir un show

El rapero estadounidense Post Malone se cayó en un escenario y tuvo que abandonar el show. En la mitad del show, mientras cantaba Circles en Mussouri, Estados Unidos, pisó en falso y quedó tendido sobre el escenario ante la sorpresa de los asistentes.

Inmediatamente los médicos subieron a asistirlo, con un fuerte golpe en las costillas, y las imágenes de su caída rápidamente se hicieron virales.

Post Malone se cayó y tuvo que ser atendido por los médicos del lugar en pleno concierto durante su presentación en el Enterprise Center de #StLouis 🇺🇸 del 17 de septiembre.#PostMalone pic.twitter.com/GWEF71vtCm — µzq (@AcostaMzk) September 19, 2022

“St. Louis, lamento mucho haber arruinado el espectáculo de esta noche, damas y caballeros. Prometo que la próxima vez que venga no les arruinaré la noche, lo siento. Habiendo dicho esto… quiero agradecerles su paciencia y lo siento. Había un gran agujero en el medio del escenario en el que me rompí el culo. Gracias a todos. Tengo los mejores fans del mundo”, dijo el rapero al regresar al escenario para interpretar dos canciones más, Rockstar y Cooped Up, pero no pudo disimular el dolor y se fue ovacionado.

Instagram @postmalone

Post Malone

Después de ser trasladado a un centro de salud el músico de 27 años publicó un video en su cuenta de Twitter donde habló sobre el accidente: “Yo mismo me pateé el trasero, pero todo está bien”. Agradeció a sus fanáticos por la paciencia y les pidió disculpas por la forma en la que tuvo que finalizar el show.

"Después de la sección del set acústico las guitarras se bajan y queda un gran agujero. Al dar una vuelta lo olvidé y me rompí el trasero. Acabamos de regresar el hospital y todo está bien. Me dieron unos analgésicos y podemos seguir pateando traseros en la gira", dijo Malone que tiene programados más de 40 conciertos en Estados Unidos.

love you guys so much 💕 pic.twitter.com/eneJWf30fM — Post Malone (@PostMalone) September 18, 2022

Algunos fans recordaron que no es la primera que cae en un escenario. En 2020, mientras cantaba I Fall Apart, tuvo un tropiezo durante un show y en 2018 protagonizó un accidente aéreo sin consecuencias. Ese mismo año chocó con su Rolls Royce contra otro vehículo.