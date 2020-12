La experiencia de una viróloga uruguaya al vacunarse en EEUU y los mensajes que deja sobre el covid

La viróloga uruguaya Lucía Carrau, que se encuentra en la ciudad de Nueva York trabajando desde febrero, se vacunó este miércoles contra el covid-19 y se convirtió así en una de las primeras uruguayas en poder contar sobre la experiencia. Carrau, que originalmente llegó a Estados Unidos para estudiar el comportamiento de los virus que transmiten los mosquitos, dedicó luego el resto de los meses del años a el estudio junto a otros científicos del departamento de microbiología de su laboratorio del virus del sars-cov-2 y sus características, a fin de colaborar con la búsqueda de una solución a la pandemia.

Carrau, que publicó una foto junto al certificado de vacunación en sus redes sociales, contó a El Observador desde Nueva York que se administró la vacuna de Moderna y que se dará la segunda dosis en cuatro semanas, para quedar así inmunizada unos días después. Dijo también que logró vacunarse de forma temprana ya que el plan de vacunación incluyó a los científicos que trabajan con el virus inmediatamente luego de los trabajadores de la salud que están en el primer frente de batalla contra el covid en hospitales y ambulancias.

"Desde que se aprobaron las vacunas, se distribuyeron bastante rápido en los estados del país y comenzó la campaña de vacunación. Cada estado tiene la potestad para definir el orden de prioridad. El estado de Nueva York le dio la potestad a los trabajadores de la salud, y luego cada hospital o centro que recibía la vacuna podía elegir sus prioridades. En ese sentido, se priorizó a los trabajadores en contacto con pacientes covid, y cuando ellos estuvieron vacunados, nos 'mecharon' a los científicos que hacemos investigaciones con sars-cov-2. Efectivamente, veo esto como el comienzo del fin. Cuando me llegó el mail estaba super contenta, había un par de compañeros acá y les avisé. Nos sacamos todos el turno para ayer y hoy, y fue una alegría bárbara", relató.

Según dijo la experta, para ellos el año fue "intenso", pero les dio la oportunidad de poner en práctica y atestiguar un momento para el que se prepararon y estudiaron toda la vida. "Yo estudie evolución viral, así que todo lo que leímos en libros está pasando en tiempo real. Es preocupante pero, desde el punto de vista científico, es interesante."

Carrau trabajó durante 2020 con hámsteres en la búsqueda de drogas con potencial antiviral y que pudieran servir como profilaxis o para tratamientos para el coronavirus. El laboratorio en donde se encuentra trabajando en este momento está a cargo del científico Benjamin tenOever.

Sobre las diferentes vacunas y las dudas que han despertado en ciertos sectores por la rapidez con la que se elaboraron, Carrau aseguró que no fueron creadas con tecnologías que no estuvieran en desarrollo, sin pruebas y sin garantías, y que se ahorró tiempo al utilizar ciertas investigaciones ya puestas en marcha para otros virus redirigidas hacia la solución del coronavirus.

"No soy especialista en vacunas, pero cualquier científico te dice que es impresionante lo que pasó. Nadie hubiera dicho que en menos de un año íbamos a tener una vacuna lista para ningún virus. Yo trato de leer y hablar con los expertos y pensar de manera crítica, y si bien fue super rápido el proceso, la realidad es que los datos muestran que las garantías están probadas y que son eficientes y muy seguras en cuanto a los efectos secundarios. Obviamente no contamos con información a largo plazo de sus consecuencias, pero sí contamos con la opinión de expertos que conocen cómo funciona la vacuna, cómo funciona el sistema inmune y están todos prácticamente de acuerdo en que podemos pensar en que no van a tener efectos severos. Porque tampoco sabemos si contraer coronavirus vaya a generar otros efectos a largo plazo, porque no hay datos, por lo que se pone toda la situación en una balanza de riesgo-beneficio. Y yo soy proclive a que en esa balanza la vacunación está del lado favorable a los beneficios", dijo.

Según agregó luego, varios familiares y amigos se comunicaron con ella preguntándole sobre la pertinencia de vacunarse o no, algo para lo que Carrau tiene una respuesta clara: "Con las vacunas que están aprobadas y tenemos la información, aliento a todo el mundo que tenga la posibilidad de vacunarse a que lo haga. Esta bueno informarse, pero si nosotros escuchamos a los expertos queda clarísimo que la vacuna funciona, que protege y que además son seguras. Aliento a todas las personas que puedan que se vacunen".

La experta, de todos modos, matizó la rapidez con la que veremos los resultados de los procesos de inmunidad de los países. Por ejemplo, citó el caso del país en el que está viviendo, Estados Unidos, donde "se trató muy mal la pandemia, el número de muertos y contagios crece día a día" y que según las estimaciones, enero y febrero serán dos de los peores meses.

"Para empezar a ver los efectos falta mucho. Sí se va a notar mucho en los trabajadores de la salud, que van a estar trabajando más tranquilos y no van a tener bajas. En definitiva, falta. Acá se habla y estima que para julio la vacuna estará disponible para todos y que vamos a poder tener una vida más o menos normal. Pero todo depende de la disponibilidad que la población tenga de darse la vacuna".

Lo que deja el 2020

Para la viróloga uruguaya, el 2020 fue un año que renovó la confianza del mundo en la comunidad científica y probó que si se trabaja en conjunto se consiguen los mejores resultados. Y esa convicción se renovó incluso dentro de los propios expertos que la componen.

"Trabajar en esta pandemia me enseñó muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto. El mensaje principal es que toda la comunidad científica, cuando se aboca a resolver un problema que está acechando a la sociedad, puede lograr cosas enormes. Realmente, acá hay una muy buena parte de la comunidad científica que se dedicó a esto y se obtuvieron resultados impensados hasta para el más optimista de los científicos. Ese engranaje de expertos trabajando en sintonía en todo el mundo para controlar un problema que se está desarrollando en tiempo real es algo que impresiona y deja un aprendizaje muy bueno. Personalmente, a mí me pasó que llegué para trabajar en algo que luego queda en la órbita académica, pero todo esto que estamos haciendo ahora sí tiene penetración en la sociedad, así que que me parece importante."

Pidió, al final, la responsabilidad de todos a la hora de comunicar. Recordó que en la ciencia una palabra de más puede cambiar el significado de todo y que a veces vale más el silencio que la opinión sin todos los datos.

"Es importante trabajar todos juntos los científicos, los médicos y los periodistas en la comunicación, de ser conscientes de que algunas palabras en algunos contextos puedan no ser entendidas en las maneras que lo quisimos. Que hay que ser muy medidos en lo que decimos en redes o medios, y que no somos expertos en todo, así que es normal decir 'no sé'. Nosotros estamos acostumbrados a la incertidumbre, pero la sociedad quizás no tanto, y encuentro que a veces en el afán de las respuestas mucha gente sale a hablar sin tener el mayor conocimiento de la causa".