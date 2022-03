La extraña muerte del saludo en los mails

Por Pilita Clark

La semana pasada, un amigo me hizo una pregunta que yo debería haber podido responder de inmediato.

Debido a que estaba cerca del final del año fiscal del Reino Unido el 5 de abril, tuvo que escribir una carta a la Oficina de Aduanas e Ingresos de Su Majestad.

No tenía forma de saber qué funcionario fiscal vería la carta, pero estaba seguro de que el documento debería ser impecablemente cortés, por lo que preguntó:

“¿Debería comenzar con ‘A quien corresponda’? ¿O ya nadie escribe eso?”

Al principio pensé en decirle que siguiera adelante con eso. Usarlo podría sugerir que tenía cierta edad y que la vida moderna se le había pasado irremediablemente, pero para fines de la oficina de impuestos, esto podría ser algo bueno.

Luego me di cuenta de que no solo había pasado mucho tiempo desde la última vez que vi la frase “A quien”, sino que estaba recibiendo muchos más correos de trabajo que comenzaban sin saludo alguno.

En lugar de comenzar con “Hola” o “Estimado”, la gente estaba enviando correos electrónicos que trataban directamente con el asunto en cuestión sin ningún tipo de saludo.

Este es un comportamiento perfectamente aceptable para compañeros de trabajo en contacto cercano. Pero cuando se trata de alguien con quien no has estado en contacto durante un tiempo, o de un extraño, puede parecer discordante, confuso o, a veces, simplemente grosero, aunque estoy seguro de que esto no es lo que muchos escritores pretenden.

Considera el correo electrónico que recibí el otro día de un hombre que no conozco que comenzó así: “Antiguamente, la Armada tenía el Uniforme del Día”.

Desconcertada, busqué pistas sobre lo que esto podría significar. El encabezado de asunto decía “atuendo de negocios” y la búsqueda en Google mostró el uniforme del día era, como era de esperar, ropa designada para el personal militar.

Finalmente, me di cuenta de que el remitente era un lector quien estaba respondiendo a una columna que yo acababa de escribir sobre las formas inesperadas en que la pandemia estaba alterando el orden establecido de ropa de trabajo aceptable.

De hecho, era un correo electrónico bastante bueno que me decía cosas que no sabía, incluyendo la noticia de que los actores de Hollywood se untan los pies con crema de cannabis para combatir el dolor de los tacones altos.

Pero su comienzo sin saludo casi me impidió leerlo, y de ninguna manera fue el primer correo electrónico de su tipo.

Cuando les pregunté a los compañeros de trabajo qué pensaban de esta comunicación brusca y sin saludo, uno me miró amablemente y dijo que podría ser algo “generacional”, es decir, algo que hacen los jóvenes que no les gusta a los mayores.

Esto es completamente posible, pero no encaja con mi experiencia. El hombre que envió el correo electrónico de la crema de cannabis era un jubilado, y otros corresponsales de su calaña eran de mediana edad o mayores.

Si el saludo inicial se está desvaneciendo, probablemente no sea una sorpresa después de dos ajetreados años de pandemia, seguidos de titulares sobre la tercera guerra mundial. Pero mi experiencia sugiere que casi siempre es mejor comenzar un correo electrónico con algún tipo de saludo.

En cuanto a la eterna pregunta de cómo debe ser ese saludo al escribirle a un total desconocido, no es tan complicado.

“A quien corresponda” y su primo cercano, “Estimado señor” o “Estimada señora”, no son la peor manera de comenzar una carta para, por ejemplo, alguien en una oficina de impuestos. Pero es mejor evitar cualquiera de los dos si es posible, especialmente si vas a escribir algo como una carta de presentación de solicitud de empleo.

Ambos indican una formalidad incómoda en el mejor de los casos y pereza en el peor. Si no conoces el nombre exacto del destinatario, intenta averiguar el nombre del departamento o división en el que trabaja. De esa manera, al menos puede escribir algo como “Estimado Departamento de Marketing” o “Estimado Equipo de Contratación”.

Si sabes a quién le estás escribiendo, pero no estás seguro de cómo dirigirte a él, un simple “Estimado” antes de su nombre suele estar bien. Si no estás seguro de cuál es su nombre y cuál es su apellido, escribe ambos. Usa un título, como profesor o doctor, si corresponde. Sobre todo, escribe algo. De esa manera, tienes muchas más posibilidades de que también lean tu mensaje.