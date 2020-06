La felicidad laboral cambió de la mano del teletrabajo

El tecnoestrés es una condición psicológica negativa por la utilización de las tecnologías de la información de manera creciente y constante en todas las actividades de la vida cotidiana. Según un análisis de Nielsen y Dynat, durante el confinamiento las personas han estado una media de 79 horas a la semana conectados a Internet. Y en el Covid-19 impact Survey, elaborada mediante tecnología Esri,el 49% de los adultos afirma realizar un uso excesivo de la tecnología también en dicho periodo.

Si ha estado teletrabajando, es más que probable que el número de horas conectado supere estas cifras. Y hay más: una encuesta del Instituto de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral (ISBL), realizada a través de su Observatorio de PRL, confirma que el 60% de los entrevistados considera el uso de las TIC como una amenaza psicosocial.

Oportunidades

Estos datos ponen sobre la mesa un factor más que las empresas tendrán que valorar en el diseño de sus políticas de recursos humanos, en el área de prevención y también en todas aquellas dirigidas al bienestar de sus trabajadores que alimentan el concepto de felicidad laboral. Por ejemplo, en la española Mahou San Miguel han lanzado Desayunos con diamantes, un encuentro con personas relevantes vinculadas con la felicidad y el bienestar que inspira a sus equipos. Promovida por su área de felicidad, liderada por Paloma Fuentes, se suma a otras medidas dirigidas adecuar su manera de trabajar a esta nueva circunstancia.

Jesús Domingo, director general de personas & organización de Mahou San Miguel, enumera otras medidas: "Sesiones de mindfulness antes de comenzar la jornada, o la medición del bienestar emocional de los profesionales para poder establecer estrategias de mejora". Añade Domingo que han reinventado éstas y otras iniciativas vía online como consejos de actividad física, alimentación saludable, encuestas de riesgos psicosociales o un servicio de coaching online. También han trabajado aspectos como la desconexión digital, "especialmente relevante cuando se trata de respetar horarios en una situación tan excepcional como la que hemos vivido", aclara. "El teletrabajo ha venido acompañado de un cambio cultural y de redefinición de procesos, algo que en muchos casos ya estaba en camino, pero que ha tenido que acelerarse a causa de la pandemia", afirma Federico de Vicente, CEO de Gympass.

Jaime Fernández de la Puente-Campano, CEO y cofundador de Guudjob, está convencido de que el coronavirus ha traído una vuelta a los básicos: "Ha sido un golpe duro y se ha visto reflejado en una desescalada en la pirámide de Maslow, donde la seguridad laboral, de recursos y salud ha cobrado más importancia que nunca". La comida, el gimnasio e incluso las zonas comunes que existen en muchas empresas para el bienestar de sus empleados han pasado a segundo plano. El concepto de felicidad ha cambiado y se plantea una redefinición. Este experto propone el reconocimiento; trabajar por proyectos y no por horas; el feedback continuo; la comunicación; o sorprender al profesional con detalles para que se sienta importante como algunos de los ingredientes de esta nueva felicidad.

La normalidad

Las empresas comienzan a gestionar el retorno a la normalidad como un elemento clave. Cristina Hebrero, head of people & change de KPMG en España, asegura que "la nueva normalidad puede traer consigo algo muy positivo, como es la flexibilidad. Este es un ingrediente que le faltaba a la felicidad laboral para personalizar cada experiencia de trabajo y conseguir atraer al mejor talento". Hebrero visualiza un futuro en el que habrá una variedad de modalidades de trabajo -presencial, remoto, modelos híbridos-, y que los empleados podrán elegir la que se adapte a sus circunstancias en cada momento y que modificarán a lo largo de su vida.

Domingo cree que hay que ir más allá del teletrabajo y responder a los nuevos retos desde una perspectiva transversal: "Debemos ser capaces de acortar la distancia física y que los responsables de los equipos refuercen la cohesión de los profesionales tomando como referencia nuestro modelo de liderazgo". Hebrero lo ve como una oportunidad para "satisfacer las expectativas de una plantilla cada vez más diversa, a través de la flexibilidad y la posibilidad de elegir". El CEO de Guudjob coincide en que la flexibilidad es la clave de la felicidad del empleado: "Se abre un nuevo paradigma. Algunos querrán teletrabajar porque su situación personal/familiar se lo permite, sin embargo, otros querrán volver a la normalidad al tener dificultades de conciliación o un hogar donde las condiciones no son las adecuadas". Antes de decidir aconseja medir el índice de felicidad, activar las nuevas fórmulas de trabajo y cultura en la compañía que haya establecido el comité de dirección, y hacer un seguimiento para activar acciones que aumenten la motivación.

Los miedos y las fobias

El miedo al contagio es un temor que entra dentro de la lógica con la vuelta a la realidad laboral. Pero existen otras fobias que también están cargadas de sensatez. Genoveva Vera, coach ejecutiva y experta en liderazgo, dibuja un regreso a la oficina diferente. Explica que en la elección de quiénes vuelven y el orden no solo se valora la experiencia y la eficiencia en sus trabajos, sino también el carácter de las personas y la relación que tienen con el resto del equipo. "No es buen momento para los reivindicativos, los conflictivos, los que no comparten sus conocimientos y para aquellos que generan malestar a sus compañeros y jefes. Es una buena ocasión para que muchas empresas 'hagan limpieza' del personal non grato. Tal cual", subraya Vera. Por eso cree que es una época de supervivencia, y recomienda a los trabajadores en riesgo un plan de acción que pasa por preguntar a sus superiores en qué podrían contribuir para recuperar el ritmo de la actividad productiva, proponer planes de acción para mejorar la productividad y rentabilidad del equipo y de la empresa, o brindarse para formar a otras personas.

Por otra parte, menciona algo con lo que se sentirán identificados muchos de los profesionales con la vuelta a la oficina: el estrés de salir de casa y tener que tomar el coche o viajar en transporte público y también que enfrentarse a la realidad aletargada durante este tiempo de convivir con algún compañero o jefe indeseable o tener que soportar reuniones improductivas. Otros elementos que, sin duda, entran en el nuevo cóctel al que se enfrenta el área de recursos humanos.

José Manuel Chapado, socio de Éthica consultores y autor de 'Vértigo', suma a este grupo que no quiere volver a algunos profesionales tóxicos que han convertido el teletrabajo en su mejor refugio. Por ejemplo, los artistas en escurrir el bulto, los que sobreviven haciendo lo justo: "Necesitan no llamar la atención y pasar inadvertidos. Y el teletrabajo, si no es bien gestionado, puede ser perfecto para ellos". Menciona a otros profesionales a los que el trabajo en remoto les ha permitido dan rienda suelta a todo su potencial: "Los que adoran el cambio y necesitan retos. No abundan, pero son altamente valiosos. Quieren hacer cosas nuevas y experimentar la novedad, por lo que, en general, son personas más proclives a lo digital, y sobre todo con escasa o nula resistencia al cambio".

Fuente: Expansión - RIPE