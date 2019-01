La filosofía de Plaza Colonia y su vuelta a Primera

Metió jugadores en la valija del auto para llevarlos a entrenar. En la época donde se contaban las monedas en el club llegó a alojar a la mitad del plantel en su casa para poder quedarse a jugar dos partidos en cuatro días en Montevideo.

El técnico de Plaza, el del apellido complejo, el que no fue jugador pero se hizo entrenador, las vivió para contarlas. Mario Szlafmyc cumplirá su tercer año en Plaza Colonia y su primer gran reto como entrenador tras devolver al equipo a Primera.

Plaza es un equipo con determinadas particularidades. Desde que se generó el gerenciamiento de Carlos Manta y Chiqui García el club tiene una política definida. La mayoría de sus jugadores son oriundos de la institución y no se contratan profesionales que no dejen beneficios para el club.

¿Cómo llegó Szlafmyc a Plaza?

“Yo no tenía ningún vínculo con el club, conocía a Manta y al Chiqui, porque uno de mis clubes fue Miramar Misiones en juveniles y estuve en el producto de Carlos pero no juegue ni en Plaza ni en ningún lado, solo en la Liga Universitaria”, dijo el novel conductor a Referí.

El hecho de no haber jugado al fútbol lo condicionó para entrar en la consideración de algunos dirigentes y otros entrenadores, asume Szlafmyc.

“Algunos te limitan las posibilidades de conseguir trabajo pero en cuanto al proceso de entrenamiento en cada equipo no me perjudicó en nada no haber jugado porque el jugador siente enseguida cuando uno es un improvisado o tiene claro lo que quiere”, acotó.

Y agregó sobre el tema: “es como que algunos te miran de reojo y tenés que demostrar más que el que jugó para conseguir cierto prestigio pero no dentro de un grupo, el problema no es con el jugador, el problema es con el entorno. También es verdad que el hecho de no haber jugado y hacer una buena campaña como el año pasado se vive más intensamente. Soy el entrenador más joven, tengo 29 años, mi primera experiencia fue con 29, esa combinación de cosas hace que sea un caso particular y llama la atención”.

Un club especial

El joven entrenador asume que Plaza es un club distinto. “Tiene particularidades distintas al resto. La idea no es limitar la intervención de contratistas, sino que es un club que está controlado y gerenciado y lo que no se permite es que se hagan negocios que dejen mal al club pero si vienen a ofrecer cosas que sirven con bienvenidos. Lo que no se quiere es que un contratista traiga un jugador, Plaza oficie de vidriera, paga el sueldo y no tiene recompensa”.

Consultado sobre si le pasó de quedarse sin incorporar a un jugador que llegara en esa situación, respondió: “No es que me pasó, se ha dado que ofrecen un jugador en condiciones que no son favorables y se lo descarta, porque el club sobrevive de los ingresos que tiene, no podemos andar potenciando jugadores que no sean redituables. El club necesita sobrevivir”, asume Szlafmyc.

Plaza es un club que está ordenado, siempre al día con el pago de los salarios y dispone de una infraestructura acorde a un club de Primera división. Ahora lo que intenta, justamente, es estabilizarse en el círculo de privilegio.

Consultado si estaba en el club cuando Manta organizó la famosa “Pollada”, que consistió en hacer pollos y que todos los jugadores los vendieran para recaudar fondos, reveló que no.

“No, no estaba. Me salvé de vender pollos, pero tenemos nuestra historia como en Reserva que jugamos dos partidos seguidos en Montevideo en cuatro días y concentramos todo el plantel y en la casa del profe. O que entrenábamos a 10 kilómetros del club y metimos a los jugadores de la valija del auto para intentar llevarlos a todos”, rememoró.

A mirar en el exterior

Szlafmyc es un joven entrenador con inquietudes que lo llevaron a viajar a Europa con la finalidad de de mirar entrenamientos.

“Fue por mi propia cuenta, trato cuando no entreno de ver otras realidades, tanto a nivel fútbol como cultural. Tenía un tiempo sin entrenar y aproveché de viajar. Fui una semana en Crystal Palace y una en Sassuolo.

Consultado sobre cómo logró autorización para ir a ver los entrenamientos de esos clubes, el técnico respondió: “Fue gracias a Daniel herrera de una agencia de representación de jugadores en el mundo, que se interesó en mi perfil y me hizo los contactos. Me sirvió para intercambiar ideas con la gente. Años anteriores fue a Atlético Madrid, un curso de la Federación Holandesa por 20 días. Los caminos se encuentran si querés y te las ingenias”.

El técnico de Plaza dijo que de Inglaterra me llamó la atención la parte organizativa de los clubes, y que las áreas están definidas. El análisis de los jugadores, la prevención de lesiones, está todo muy dividido y cada uno se dedica a su rol. Nosotros no tenemos ese despliegue de recursos humanos que tiene ellos pero sí podemos organizarnos de la manera más profesional posible. En Italia fui a ver a Roberto Deservi y su metodología de entrenamientos fue interesante”.

A la hora de hablar de cómo jugará Plaza, Szlafmyc respondió: “Nuestra intención es tener un equipo que este capacitado para manejar todos los momentos del fútbol. No tenemos un sistema definido, no le damos números, no le damos prioridad a eso

Incorporaciones

Sobre las incorporaciones el técnico de Plaza dijo que “iban a llegar tres extranjeros pero se cayó y ahora tratamos de ajustarnos a la situación e incorporar un jugador que nos cubra en la línea de fondo, el lateral y luego un punta que nos genere desequilibrio en ataque”.

Amistosos

Plaza jugó contra la Selección sub 20, Progreso y la selección de Colonia. El resto de los encuentros de preparación son en el exterior. El DT reveló que viajan a Paraguay donde jugarán contra los dos equipos que ascendieron: San Lorenzo y River y la selección de Paraguay.

Incorporaciones: Joaquín Boghossian (Sport Huancayo, Perú), Matías Caseras (Kyoto Sanga, Japón), Marcelo Tabárez (Villa Teresa), Iván Cartés (Peñarol), Franco Acosta (Boston River), Facundo Queiroz (Nacional) y Facundo Waller (Nacional).

Bajas: Renzo López volvió de Japón pero se fue a O'Higgins de Chile y uno de sus máximos referentes, Mariano Bogliacino, se retiró del fútbol, Gastón Puerari, Damián Wurth, Juan Menéndez, José Luis Torres y Álvaro Aschieri.