La "firme intención" uruguaya de proteger áreas marinas en la que ayudará National Geographic

El gobierno uruguayo "tiene la firme intención" de aumentar las áreas marinas protegidas del territorio durante esta administración, informó el ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Esta afirmación se dio luego de que el subsecretario de esa cartera, Gerardo Amarilla, concurriera a la sesión número 51 de la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas para manifestar esta inquietud.

“Que la gente pueda darse cuenta que preservando, cuidando, también se genera empleo y desarrollo”, declaró en la sesión.

La idea de Amarilla, quien dijo tener el aval del presidente Luis Lacalle Pou para avanzar en el tema, es que al término de este período de gobierno haya una mayor cantidad de zonas protegidas.

Las peticiones

Hay organizaciones sociales que han hecho dos peticiones en el último año a las autoridades para proteger la biodiversidad y zonas pesqueras. La principal es la Organización de Conservación de Cetáceos, con quienes han mantenido reuniones junto a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y científicos de la Universidad de la República de dirigirse hacia esa dirección.

La primera ocupa una extensión aproximada de 12.800 kilómetros cuadrados, que abarca desde la Isla de Lobos a Cabo Polonio. Esta zona es la que tiene bancos "densos de mejillones" y múltiples especies de cetáceos.

La segunda propuesta equivale a 35 mil kilómetros cuadrados. Ocupan áreas marítimas del Río de la Plata, Montevideo, Piriápolis, José Ignacio, La Paloma, Cabo Polonio y Punta del Diablo.

Hoy, el país está en el debe: cuenta con menos del 1% bajo esta denominación (Isla de Flores, Río Santa Lucía, parte de la Laguna Garzón, Cerro Verde y Cabo Polonio). Uruguay se había comprometido con Naciones Unidas llegar al 2020 con al menos el 20%.

El trabajo de National Geographic ha sido un mojón importante para aumentar las zonas. Esto se desprende luego del trabajo que realizaran en marzo junto a la Armada Nacional de una primera travesía en Rocha, en la que participó la Organización Conservación Cetáceos (ver video).

En las últimas dos semanas retornaron al país para seguir registrando y detectando la riqueza natural bajo las aguas uruguayas. Fueron 10 miembros de la asociación, entre científicos, camarógrafos y el líder de la travesía, quienes participaron de esta expedición. "Es un equipo de primer nivel que realiza estudios inéditos en el mar uruguayo, y esperamos obtener imágenes impresionantes de lo que es", dijo Alex Muñoz, quien lideró la experiencia al frente de esta organización mundial.

Juan Raggio | National Geographic

Un tiburón registrado en las profundidades del mar uruguayo.

Con sus equipos lograron captar animales a más de 40 metros de profundidad. Según Amarilla, detectaron especies "interesantes" en el subsuelo marino con equipos "ultramodernos" que son difíciles de registrar de manera convencional. "Están haciendo un hallazgo muy científico de todo lo que hay en el subsuelo sin extraer nada", aclaró. Además, con un micrófono de última generación también han captado los sonidos que se escuchan en las profundidades de las aguas uruguayas.

El jerarca fue invitado el pasado fin de semana por los miembros de la tripulación. Visitó la Isla de Lobos y buceó al lado de los animales. "Fue una experiencia divina", manifestó sobre lo que es la reserva "más grande" de América del Sur.

Si bien los estudios están en desarrollo, y tomará un tiempo procesar la información, hasta ahora a los miembros de National Geographic les ha "sorprendido" la diferencia entre ciertas áreas. "Algunas con mucha vida marina y otras que están impactadas por la actividad pesquera industrial, lo que nos genera una preocupación", comentó a Cromo Alex Muñoz, líder de la expedición.

National Geographic

Alex Muñoz y Gerardo Amarilla tras navegar con los lobos marinos.

Impacto en el turismo y en la economía

Las autoridades han asimilado que una declaración de este tipo ayudaría a mejorar el posicionamiento internacional de Uruguay como “país natural”. Además, puede generar a crear un turismo de “alto nivel”.

“Lo comentaba con la gente de NatGeo: gente que no venga a la playa de Punta del Este, sino que venga a ver los lobos y, de paso, conoce el balneario. Que se invierta el punto de atracción al mar uruguayo”, agregó Amarilla.

Para ello, entienden las organizaciones sociales que hicieron la petición, es “imprescindible” hacer un manejo que fortalezca la atracción, pero que también no genere un “alejamiento” o “cambios de comportamiento”. Por eso, instó a cumplir códigos de “buenas prácticas ambientales”.

Cómo se cuidarían las zonas

“Nos ofrecieron todo el apoyo que necesitáramos, no solo en datos de filmación, sino también el lobby que tienen a nivel de los ámbitos internacionales incluso para conseguir apoyo”, comentó Amarilla.

Significa no solo llevar a cabo un plan de manejo, sino la gestión de esas áreas. Para Amarilla no sirve de nada tener un área declarada “en un papel” y no tener la capacidad de que se cumpla. Esto es algo que, aseguró, sucede en otros países. De hecho, “algunos terminan abandonados”. “Tenemos que tener recursos humanos y materiales para llevarlo a cabo”, comentó el jerarca.

National Geographic podría ayudar a ser “el puente” para que otras organizaciones que donan recursos para estos fines colaboren con Uruguay en el tema.

Una de las formas para lograrlo forjar alianzas y acuerdos con las comunidades locales en donde exista una distribución “equitativa” de los beneficios que generan estas áreas marinas, según un documento de la organización ambiental Mar Patagónico, que vela por la protección de la biodiversidad.

El aporte en el mundo

Hay países de Latinoamérica que están mucho más avanzados que Uruguay en este tema. Chile ha declarado el 42% de sus zonas marinas, Argentina está cerca del 10% y Costa Rica, Panamá y Colombia anunciaron que declararán el 30% en 2022.

Desde hace seis años, Muñoz lidera las misiones de National Geographic en Latinoamérica. Ha trabajado en misiones en México, Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia y Ecuador. "Nuestro rol es hacer estudios científicos documentales, y trabajos con gobiernos y comunidades, para lograr que estos lugares de alto valor ecológico sean declarados como áreas marinas protegidas", declaró Muñoz.

Su trabajo ha generado las siete reservas marinas más grandes del continente. En Chile, por ejemplo, ha logrado la creación de cuatro enormes parques marinos donde los recursos "se están recuperando". Entre ellos, se destaca el archipiélago Juan Fernández, ubicado en el Pacífico Sur. En Argentina, contribuyeron a la creación del Parque Yaganes, un área marina ubicada en el punto más austral de su territorio marítimo continental.

Según Muñoz, muchos se han dado cuenta de la importancia de esta declaración porque significa "recuperar" recursos que han sido sobreexplotados. "Cuando uno deja de pescar en un lugar, los peces se reproducen inmediatamente. Y uno puede pescar de manera mucho más abundante fuera de los límites de las reservas marinas", comentó.