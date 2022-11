La fórmula ideal para ver a Uruguay: calculadora, rezos y lexotán

No sé por qué se calienta si usted sabe cómo es esta historia. ¿Cuántos partidos de Uruguay recuerda en el que no haya padecido por ese juego cansino y preanunciado, por esas tarjetas amarillas conseguidas al santo botón, por esas pelotas divididas perdidas?

Usted sabe que esta selección tiene dos o tres jugadores de primer nivel y un montón de medio pelo o ya gastando sus últimos cartuchos de aquello que fue y ya no volverá.

Y, entonces, ¿qué esperaba? ¿jogo bonito? ¿catenaccio siglo XXI? Portugal ganó 2 a 0 y lo hizo dominando durante todo el partido. Era lo previsible, era eso que a usted le cuesta asumir. No somos nada. O, mejor, somos muy poco frente a otros equipos que nos sacan muchísima ventaja.

Así que ya sabe: para el próximo partido contra Ghana espere lo malo y prepárese para lo peor. En todo caso, póngale una fichita a un milagrito de esos que cada tanto ocurren y, si el dios de los deportes quiere, capaz que ganamos y -con una carambola de resultados de esos que tanto nos gustan- clasificamos a octavos de final segundos en la serie. Allí nos cruzaremos contra Brasil. Y, ya lo conozco, a usted se le precipitará la historia encima, le rezará a San Obdulio y se ilusionará con un Qatarazo.

No es bueno automedicarse. Pero si la calma no sosiega su alma deportiva, y el entusiasmo celeste no cesa, rasque del fondo del cajón de la mesita de luz ese medio lexotán vencido que le sobró del partido contra Corea del Sur en el Mundial de Italia 90. Ycálmese, disfrute del fóbal, y déjese de locas pasiones con esa mina que siempre le promete e, invariablemente, lo deja abrazado a un rencor.