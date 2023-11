La furia de Mónica Farro tras quedar eliminada del Bailando 2023: "Yo hoy me quedé sin trabajo"

La uruguaya Mónica Farro y su pareja de baile, Rodrigo Jara, quedaron eliminados del Bailando 2023 por el voto del público, que resolvió el fin de su participación en la gala de este jueves.

Luego de la decisión, Farro habló este viernes con Mariana Fabiani en el programa El diario de Mariana, por la pantalla de América TV, y mostró su enojo tras su salida del certamen.

"Es un día raro, porque viste que ya tenés armado todo, porque hace meses que venimos con esto, y entonces te encontrás con que no tenés ensayo y decís 'qué hago ahora'. Estoy tomando mate, con mi perra, no sé qué hacer", comenzó la vedette uruguaya.

Allí uno de los panelistas le retrucó: "Estás re caliente Farro, te conozco, trabajé con vos".

"Lo que pasa es que cuando vos te esperás algo es una cosa, pero cuando te cae algo así como un cachetazo decís 'qué pasó'. Cuando el jurado hace una devolución más o menos lo esperás. Pero la devolución de Moria, su voto secreto, no tuvo nada que ver con el puntaje final. Quedamos como 'qué pasó'", explicó Farro.

"Es como que vos Mariana me digas que me tenés toda la semana de panlista, que me querés acá, y después me digas 'no, venite a buscar un saco y andate para tu casa'. Estaba disfrutando tanto, que logramos hacer un equipo con Rodrigo, que se viene el reggaetón y el caño que es lo mío, íbamos a ser un fuego", agregó.

"Entiendo que esto es un show, no soy nueva ni una caída del catre, y entiendo que hay que ser picante. Lo que pasa es que yo soy tan respetuosa y quiero no joder a la producción, quiero tanto ser funcional al programa, pero quizás tengo que ser más mala, o que me chupe todo tres carajos, pelearme con todos y que no me importe."

"Yo hoy me quedé sin trabajo. Marcelo sabe cuánto valoro estar en esa pista, yo apuesto al programa y sé que a Marcelo le gusta que uno apueste al programa", concluyó, haciendo referencia a la posibilidad que deslizó Tinelli de que la uruguaya vuelva al programa en alguna otra instancia futura.