La ganadora del Oscar llega al cine, un estreno de la Comedia Nacional y más para esta semana

Artes escénicas

Festival sin límites

Desde el 18 hasta el 24 de abril se realizará el Festival Sin Límites en los auditorios Adela Reta y Nelly Goitiño del Sodre. Se trata del primer festival de artes escénicas inclusivas del país, con una propuesta variada de espectáculos nacionales e internacionales, talleres, danza, teatro y ballet. La entrada es gratuita y todos los espectáculos contarán con accesibilidad para hipoacusia, interpretación en lengua de señas (LSU) y audiodescripción.

Música

La Cumparsita, 100 años + 5

La Cumparsita será homenajeada por sus 105 años

Los solistas de la Orquesta de Tango de la ciudad de Montevideo se presentan este lunes 18 de abril a las 20.30 en el Teatro Solís bajo la dirección de Álvaro Hagopian como parte del ciclo La Cumparsita, 100 años + 5. En esta oportunidad también participarán artistas como Ricardo Olivera, Valeria Lima, Petru Valensky y Florencia Nuñez. Las entradas van desde los $ 500 a los $ 1000 y se pueden adquirir tanto en Tickantel como en la boletería del teatro.

Teatro

Estudio para la mujer desnuda

La Comedia Nacional estrena la temporada con una adaptación de la obra de Armonía Somers que desató un escándalo en el ambiente literario de la década del 50. Rebeca Linke se corta la cabeza al cumplir 30 años y cuando vuelve a ponérsela se despoja de su moral, de su identidad y su ropa. Estará en el Teatro Solís hasta el 30 de abril, la historia y la dirección están a cargo de Leonor Curtoisie y las entradas van desde $ 200 a $ 350.

Cine

Festival de Cinemateca

El perro que no calla, uno de los estrenos del Festival de Cinemateca

El pasado jueves comenzó la 40ª edición del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay de Cinemateca, que se extenderá hasta el 24 de abril. Se exhibe en las tres salas de la institución, la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño y el complejo Life 21. Esta edición tendrá 170 películas, de 50 países diferentes, con títulos como Drive my car, El perro que no calla, Amor y furia y más. El valor de las entradas generales para no socios es de $ 320 y los abonos van desde $ 300 para socios de Cinemateca y $ 450 para usuarios de Socio Espectacular.

Coda: señales del corazón

La ganadora del Oscar a Mejor película en la polémica edición 2022 llega finalmente a cines uruguayos. La historia sigue a Ruby, una chica que sueña con triunfar en la música y la única capaz de escuchar en una familia de sordos. En medio de una crisis familiar, Ruby debe optar por seguir sus sueños o permanecer al lado de los suyos. Estrena este jueves en salas comerciales.

Artes visuales

Respuestas provisorias - MNAV

Hasta el 5 de junio se expone en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) la muestra Respuestas provisorias con obras del artista plástico, diseñador y gestor cultural Tomy Lowy. Abierto de martes a domingo de 13 a 20.

Para reservar

Cuatro pesos de propina

23 de abril - Teatro de Verano

Hanami, la belleza de la existencia

Del 11 al 15 de mayo - Sala Hugo Balzo del Sodre

Divididos

12 de mayo - Antel Arena

Rubén Rada

21 de mayo - Auditorio Nacional del Sodre

La violencia de la ternura

9 de junio - La Trastienda